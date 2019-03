Am Mittwoch dieser Woche ist es so weit: Da kehrt das Wetterhäuschen aus dem Jahr 1899 zurück in die Waidhofner Innenstadt. Das denkmalgeschützte Waidhofner Kulturerbe hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Diese ist eng mit dem Brunnen am Oberen Stadtplatz verknüpft, der in den Nullerjahren für einige Aufregung in der Stadt sorgte.

Aufgestellt wurde das Wetterhäuschen im Jahr 1900 unter Bürgermeister Theodor Freiherr von Plenker am Oberen Stadtplatz, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, Temperatur und Luftdruck abzulesen. 100 Jahre blieb es dort, bis es im Sommer 2000 aufgrund einer Verfügung von WVP-Vizebürgermeister Ignaz Hofmacher im Zuge der Innenstadtpflasterung entfernt wurde. Die Grünen und die SPÖ zeigten sich erbost und sprachen von einem Willkürakt, da weder der Gemeinderat noch der zuständige Innenstadtbaubeirat mit der Entfernung befasst worden waren.

Doch alle Interventionen halfen nichts, das Wetterhäuschen wanderte in den Schillerpark. Am Oberen Stadtplatz wurde ein moderner Brunnen aus Glas und Nirosta aufgestellt. Das Bauwerk spaltete die Geister.

1.300 unterschrieben gegen Brunnen

Neben FPÖ und UWG setzte sich 2001 auch WVP-Altbürgermeister Erich Vetter für die Entfernung des Brunnens ein. Er initiierte eine Unterschriftenliste, welche 1.300 unterzeichneten. Eine angesetzte Bürgerbefragung zog Vetter jedoch wieder zurück. Man einigte sich darauf, dass der Brunnen versetzt werden solle, damit er den Verkehr nicht behindere. Aus Kostengründen wurde daraus jedoch nie etwas. Später sprach Vetter mehrfach davon, dass die abgeblasene Bürgerbefragung sein „größter politischer Fehler“ gewesen sei.

In den folgenden Jahren war es UWG-Stadtrat Friedrich Rechberger, der sich gemeinsam mit dem Kulturkreis Freisingerberg vehement für eine Wiederaufstellung des Wetterhäuschens am Oberen Stadtplatz einsetzte. Nach der Gemeinderatswahl 2007 verstärkte die UWG mit nun vier Mandataren ihre Bemühungen um die Entfernung des umstrittenen Brunnens im Gemeinderat. Die WVP blieb jedoch hart, bis Bürgermeister Wolfgang Mair die Bevölkerung dann im Herbst 2007 überraschend doch über den Brunnen abstimmen ließ. 57 Prozent sprachen sich dagegen aus und so wurde der Brunnen entfernt. Das Wetterhäuschen aber verblieb im Schillerpark.

Unter Bürgermeister Werner Krammer wurde dann schließlich beschlossen, das denkmalgeschützte Kulturgut wieder zurück in die Innenstadt zu holen. Es wird nun beim Eingang zum Schlosspark neu aufgestellt. „Das Wetterhäuschen wurde nach Vorgaben des Bundesdenkmalamtes restauriert“, sagt der Stadtchef. „Ich freue mich sehr, dass dieses Schmuckstück nach dem Motto ‚Rothschild zu Rothschild’ wieder zurück in die Innenstadt kommt.“

Chronologie