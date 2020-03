Gleich mehrere große Wohnprojekte scharren im Waidhofner Ortsteil Zell derzeit in den Startlöchern. So ist am ehemaligen Firmengelände der Firma Bene in Verbindung mit dem dort im Entstehen befindlichen Beta-Campus ein Wohnprojekt der Wohnbaugenossenschaft Alpenland angedacht. Ein privater Investor wiederum möchte nur wenige hundert Meter davon entfernt einen Wohnbau mit 23 Wohneinheiten in der Burgfriedstraße 2 realisieren. Ein Projekt, das nicht unumstritten ist: Mehrere Anrainer machen sich Sorgen um das Ortsbild ebenso wie um die Geologie und das Verkehrsaufkommen. Die NÖN berichtete.

Nun ruft ein weiteres auf der Zell geplantes Wohnprojekt den Widerstand von Anrainern hervor. Unternehmer Christoph Weitmann möchte mit seiner Hochfeld Projektentwicklung GmbH am sogenannten Hochfeld eine Wohnsiedlung schaffen. Beim Hochfeld handelt es sich um den Hang oberhalb der bestehenden Siedlung bei der Sporthalle der Sportunion stadtauswärts Richtung Altstoffsammelzentrum. Rund 110 Wohneinheiten sollen dort entstehen. Auf www.projekt-hochfeld.at ist das Vorhaben bereits einsehbar.

Wie daraus ersichtlich ist, sind auf dem Hochfeld drei Wohnblöcke mit je neun Wohneinheiten im unteren Teil des Hanges angedacht. Daneben sowie oberhalb sind Terrassenhäuser mit drei bis sechs Wohneinheiten vorgesehen. Im oberen Teil der Siedlung sollen dann noch Reihen- und Doppelhäuser, aber auch Einfamilienhäuser errichtet werden. Bauwerber Christoph Weitmann spricht von einem „zukunftsweisenden Projekt“. Man wolle hochwertig und nachhaltig bauen. Dazu beitragen sollen begrünte Dächer und Grünräume ebenso wie Photovoltaikzellen am Hang für eine nachhaltige Energieversorgung der Siedlung.

„Das Projekt befindet sich zurzeit in Vertragsvorbereitung mit der Stadt Waidhofen“, sagt Weitmann. „Danach stehen erst die Fakten fest.“

Mehrere Anrainer stehen dem Vorhaben sehr skeptisch gegenüber. Dass am Ortsrand auf der grünen Wiese nun ein derart großes Wohnprojekt umgesetzt werden soll, kann man nicht nachvollziehen. „Da wird weit weg vom Zentrum eine riesige Fläche Grünraum versiegelt. Wenn man bedenkt, wie viele neue Wohnprojekte in Waidhofen derzeit geplant sind, ist das alles andere als notwendig“, sagt ein Anrainer, der anonym bleiben will. Dass das Projekt still und heimlich über die Bühne gehen solle, sorgt zusätzlich für Verärgerung.

Sorgen bereitet den Anrainern aber auch die Geologie, schließlich sollen im Zuge der Bebauung massive Einschnitte in den Hang vorgenommen werden. „Die Bebauung dieses Hangs war immer umstritten, weil das Gelände nicht stabil ist“, sagte ein weiterer Anrainer, der ebenfalls nicht genannt werden will. „Es besteht die Gefahr, dass der Hang durch die Bebauung zu rutschen beginnt.“

Ein geotechnisches Gutachten vom Mai des Vorjahres, das sich auf der Projekthomepage befindet, hält fest, dass gemäß der digitalen Gefahrenhinweiskarte des Landes Niederösterreich für den Standort Rutschprozesse ausgewiesen werden und Bewegungen des Geländes nicht ausgeschlossen werden können. Unter bestimmten Auflagen sei aber eine Baulandeignung gegeben. Um die Sicherheit des Bauvorhabens zu gewährleisten, müsse nach Vorliegen der Einreichplanung ein weiteres geotechnisches Gutachten angefertigt werden.

Gutachten halten Bebauung für möglich

Mittlerweile würden mehrere positive geologische Gutachten vorliegen, sagt Weitmann. Über diese seien die Anrainer bei einem Termin mit dem Bürgermeister im November informiert worden. Die Bedenken hinsichtlich Geologie sind für ihn dadurch unbegründet und ausgeräumt. „Die Geologie wurde untersucht. Mehrere Gutachten weisen das Gebiet als bebaubar aus“, sagt auch Bürgermeister Werner Krammer. „Wie dabei vorgegangen werden soll, gibt ein klares Prozedere vor.“

Mittlerweile liege ein Masterplan für die Bebauung vor, so der Stadtchef weiter. „Einfamilienhäuser sind dabei aber nicht vorgesehen. Der Gestaltungsbeirat wird sich das geplante Projekt sehr genau anschauen. Möglicherweise muss hier noch nachgebessert werden.“

Ehe es schließlich an die Umwidmung gehe, gelte es nun, die Verträge mit dem Bauwerber in schriftlicher Form abzuschließen, hält der Bürgermeister fest.

Das Projekt bewertet Krammer grundsätzlich als positiv. „Es handelt sich hier um ein modernes, ökologisches Siedlungsprojekt. Ich habe immer gesagt, dass wir ein vielfältiges Wohnangebot schaffen wollen. Dabei geht es nicht nur darum, das Zentrum zu verdichten, sondern auch um eine Siedlungserweiterung im städtischen Gebiet.“