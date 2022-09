Wirtschaftspark Kreilhof: Straße saniert, Brücke erneuert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In Kreilhof wurden die Landesstraße B 31 und die Brücke über den Teschengraben einer Generalinstandsetzung unterzogen.

Aufgrund ihres Alters und der immer höher werdenden Verkehrsbelastung entsprach die Straße in diesem Abschnitt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen, weshalb das Land NÖ eine Sanierung einleitete. Um den steigenden Verkehrsbeanspruchungen gerecht zu werden, wurde die bestehende Straßenkonstruktion verstärkt. Im Vorfeld wurden auch die bestehenden Entwässerungseinrichtungen saniert bzw. erneuert. Zusätzlich wurde ein Linksabbiegestreifen zum neuen Gewerbegebiet Kreilhof errichtet. Einer Generalinstandsetzung unterzogen wurde auch die Brücke über den Teschengraben aus dem Jahr 1955. Unter anderem wurden das Tragwerk verbreitert und verstärkt und die Entwässerungen neu hergestellt.

Ende August wurde der Abschnitt asphaltiert. Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Waidhofen in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region an einem Wochenende durchgeführt. Die B 31 war in dieser Zeit für den Verkehr gesperrt.

Die Arbeiten für die Generalinstandsetzung der Brücke wurden von der Brückenmeisterei Aschbach mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region in halbseitiger Bauweise zwischen April und Juli des heurigen Jahres duchgeführt. Die Gesamtkosten für die Straßensanierung und die Brückeninstandsetzung betragen rund 360.000 Euro und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Die Kosten für die Errichtung des Linksabbiegestreifens übernimmt die Wirtschaftspark Ybbstal GmbH.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.