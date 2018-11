Immer wieder kommt es in Siedlungsgebieten zu gefährlichen Situationen, weil Autofahrer zu schnell unterwegs sind. In der Montecuccolistraße auf der Zell in Waidhofen gibt es deshalb seit dem Frühjahr eine Wohnstraße.

In Wohnstraßen darf nur in Schrittgeschwindigkeit zu- und abgefahren werden. Das Durchfahren ist verboten. Kinder dürfen hier auf der Fahrbahn spielen. Der erlaubte Fahrzeugverkehr darf aber nicht mutwillig behindert werden. Geparkt werden darf in Wohnstraßen nur an den dafür gekennzeichneten Stellen. Beim Ausfahren aus einer Wohnstraße ist dem Fließverkehr Vorrang zu geben.

„Wir haben dieses Projekt gemeinsam mit den Anrainern für die Sicherheit der Kinder umgesetzt“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Im Sinne der Kinder, die hier leben und spielen, seien die gesetzlichen Grundlagen der Wohnstraße unbedingt einzuhalten, stellt Sicherheitsgemeinderat Heinz Dötzl klar. Bei einem Vergehen sei mit einer Anzeige zu rechnen.

Die Wohnstraße in der Montecuccolistraße ist die einzige in Waidhofen. Eine weitere ist derzeit im Stadtgebiet nicht angedacht.