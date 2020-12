Weihnachten – das bedeutet für die Kinder lange Vorfreude und endloses Warten, bis das erlösende Klingeln des goldenen Glöckchens endlich zu hören ist. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es jedoch für manche Familien nicht leicht, mit oft schmalem Budget die Weihnachtwünsche ihrer Schützlinge zu erfüllen.

Der LEO Club Mostviertel hat es sich zur Aufgabe gemacht, bedürftige Kinder und Jugendliche in der Region zu unterstützen. Mit einer kreativen Benefizaktion will man so manchen Weihnachtswunsch erfüllen.

„Unseren Christbaum beim Waidhofner Rathaus zieren anstatt von Schmuckanhängern die Wunschkärtchen von zahlreichen Kindern. Jeder, der ein Kind beschenken mag, nimmt das entsprechende Kärtchen ab und besorgt das ersehnte Geschenk“, erklärt Michael Hochpöchler, Präsident des Leo Clubs.

23 Wünsche eingelangt, weitere willkommen

„Bis jetzt sind 23 Weihnachtswünsche eingelangt, die Kinderwünsche reichen von Plüschtieren, Puppen, Autos oder Lego Technik bis zur Puppenküche. Gerne können noch weitere Wünsche abgegeben werden“, freut sich Hochpöchler über das gute Anlaufen der Aktion.

Damit die Geschenke tatsächlich bedürftige Kinder erreichen, arbeitet der LEO Club eng mit dem Sozialamt der Stadt zusammen. „Das Geschenk kann mit Weihnachtswünschen versehen und mit Geschenkpapier verpackt beim Sozialamt abgegeben werden“, erklärt Hochpöchler. Der genaue Ablauf ist außerdem im Schaukasten erklärt, damit die Geschenke richtig zugeordnet werden können. „Schon jetzt bedanken wir uns für die Spenden, die Unterstützer helfen nicht nur einer Familie in einer schwierigen Lebensphase, sondern erfüllen einem Kind einen Weihnachtswunsch“, sagt der Präsident des LEO Clubs.