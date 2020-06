Bei herrlichem Frühsommerwetter konnte am Donnerstag der Vorwoche das Hochfest des Leibes und Blutes Christi in der Stadtpfarre Waidhofen begangen werden. Die Verantwortlichen der Stadtpfarre hatten sich coronabedingt dazu entschieden, den Festgottesdienst bei der Mariensäule am Oberen Stadtplatz zu feiern.

Die Prozession durch die Stadt konnte wegen der Einschränkungen zwar nicht in gewohnter Form stattfinden, doch durch den Gottesdienst im Freien wurde ein schöner und würdiger Rahmen für das Hochfest geschaffen.

Mithilfe der von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Bestuhlung konnten über 300 Besucher unter Einhaltung der gebotenen Sicherheitsabstände eine große Festgemeinde bilden. Die hl. Messe wurde von Pfarrer Herbert Döller geleitet und von einem Quartett der Stadtmusikkapelle Waidhofen musikalisch umrahmt. Vor der Mariensäule und vor dem Missionskreuz bei der Stadtpfarrkirche waren zwei prächtige Blumenteppiche gelegt worden.