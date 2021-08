Ein neuer öffentlicher Ybbs-Badeplatz, kurz vor der Weitmann-Brücke im Bereich des Feuerwehr-Containers auf der Zell, ließ in der Juni-Sitzung des Waidhofner Gemeinderats die Wogen hochgehen. Auch wenn das Vorhaben an sich breite Zustimmung erntete, stieß der SPÖ und der Liste FUFU doch sauer auf, dass die WVP den Punkt kurzfristig – ohne die anderen Fraktionen zu informieren – via Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung gehievt hatte. SPÖ-Stadtrat Erich Leonhartsberger verließ im Zuge der Diskussion sogar wütend die Sitzung.

Die WVP begründete ihr Vorgehen damit, dass man erst kurz vor der Sitzung erfahren habe, dass die Grundlagen für einen Beschluss am Tisch lägen und man das Projekt noch im Sommer umsetzen wolle. Während es mit SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr im Anschluss an die Sitzung ein klärendes Gespräch gab, fühlte sich die Liste FUFU auch nachträglich noch von der Bürgermeisterpartei brüskiert. Die NÖN berichtete.

„Die Badesaison an der Ybbs ist nahezu beendet, aber bis jetzt wurde noch immer nichts umgesetzt“ Erich Leonhartsberger

SPÖ-Stadtrat Leonhartsberger fragt sich nun, was aus der Umsetzung des Dringlichkeitsbeschlusses im Juni geworden sei. „Die Badesaison an der Ybbs ist nahezu beendet, aber bis jetzt wurde noch immer nichts umgesetzt“, bemängelte der SPÖ-Fraktionsführer am Wochenende. „Mit der Begründung des Bürgermeisters, man möchte noch rechtzeitig für die heurige Badesaison etwas umsetzen, wurden im Juni die Gemeinderatsausschüsse übergangen und ohne Beratungen und konkrete Pläne ein Beschluss gefasst“, sagt Leonhartsberger.

„Grundsätzlich ist der Ausbau der Ybbs-Badeplätze ein gutes Vorhaben, das alle Parteien im Gemeinderat befürworten. Aber mit einer guten Planung unter Einbettung in ein Gesamtkonzept und unter Einhaltung der demokratischen Spielregeln erreicht man allemal mehr als mit chaotischem Aktionismus.“

Bürgermeister Werner Krammer (WVP) wundert sich über die nun vorgebrachte Kritik Leonhartsbergers. Erst am Freitag habe es ein Gespräch mit dem SPÖ-Stadtrat gegeben, wo dieser über den aktuellen Stand des Projekts informiert worden sei. „In den letzten Wochen wurden alle Umweltauflagen und alle wasserrechtlichen Voraussetzungen abgeklärt und noch Gespräche mit dem Grundbesitzer und der Freiwilligen Feuerwehr Zell geführt“, berichtet Krammer. „Die Baggerarbeiten haben am Montag begonnen und sollen noch diese Woche abgeschlossen werden.“