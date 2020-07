Seit Jahren sind 32 Liegenschaften im Ybbsitzer Ortsteil Schwarzenberg und dem angrenzenden Waidhofner Arzberg monatelang von sicherer Wasserversorgung abgetrennt. „Der Grund dafür liegt einerseits in der Höhenlage und andererseits in den niederschlagsarmen Sommern“, sagt der Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger, der nun eine Wassergenossenschaft für Arzberg und Schwarzenberg initiiert hat.

Da Wasser aus den Quellen des Waidhofner Buchenbergs im Übermaß sprudelt, kam man mit der Stadt überein, ein gemeinsames Projekt der Wasserversorgung für Arzberg und Schwarzenberg auf die Beine zu stellen. Obmann der dafür ins Leben gerufenen Wassergenossenschaft ist der selbst von der Wassernot betroffene Ybbsitzer Biobauer Klaus Kloimwieder.

Er hat als Genossenschaftsobmann bereits Erfahrung, leitete er doch ein Jahrzehnt lang erfolgreich die Geschicke des Vereins der bäuerlichen Nahwärmeversorgung Ybbsitz.

Projekt kostet eine Million Euro

Als Stellvertreter steht ihm der Waidhofner Landwirt Johann Hirtenlehner zur Seite und als Kassier Karl Asanger .

Noch in diesem Jahr wird mit dem Bau der Wasserleitung begonnen. „Vorerst werden 16 Liegenschaften, landwirtschaftliche Betriebe aber auch Einfamilienhäuser versorgt“, sagt Lueger. „Potenzial bestünde für weitere 16 Anschlussnehmer“, erklärt Kloimwieder.

Die Kosten von einer Million Euro werden von den Gemeinden, der Genossenschaft und den anschließenden Gehöften getragen. Der Interessentenbeitrag ist mit 12.000 Euro pro Hof gedeckelt. An Fördermitteln sind 60 Prozent der Kosten vonseiten des Bundes und des Landes NÖ in Aussicht gestellt. Bei den Grabungsarbeiten will man die Glasfaserinfrastruktur für schnelles Internet gleich mitverlegen und so Kosten sparen. Lueger rechnet mit eineinhalb Jahren Bauzeit. Waidhofen hat mit Wasserexport bereits viel Erfahrung. Die Stadt liefert bereits in die Gemeinden Sonntagberg, Kematen und Ertl Wasser.