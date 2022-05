Ybbstalbahn im Wandel der Zeit

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Über ein Jahrhundert lang verband die Ybbstalbahn Waidhofen mit Lunz am See und weiter über die Bergstrecke mit Kienberg-Gaming. Zusätzlich gab es eine Stichstrecke von Gstadt nach Ybbsitz. Die Schmalspurbahn war in dieser Zeit wichtig als Verkehrsverbindung, Arbeitgeber und in gewisser Weise auch als Wahrzeichen der Region. Sie war aber auch immer wieder Anlass für hitzige verkehrspolitische Diskussionen.

Ursprüngliche Pläne für eine normalspurige Bahn von Pöchlarn über Kienberg-Gaming nach Lunz am See wurden durch den Börsenkrach von 1873 zerschlagen, stattdessen wurde 1877 die Erlauftalbahn eröffnet. 1894 wurde ein Gesetz zur Errichtung der Ybbstalbahn verabschiedet und 1896 schließlich der erste Teilabschnitt von Waidhofen bis Groß-Hollenstein eröffnet. 1898 folgte der Teilabschnitt von Groß-Hollenstein bis Lunz am See sowie das bautechnisch besonders schwierige Bergstück von Lunz am See bis Kienberg-Gaming, wo auch der Anschluss zur normalspurigen Erlauftalbahn erfolgte. Ein Jahr später wurde die Stichstrecke von Gstadt nach Ybbsitz für den Verkehr freigegeben.

Bahn als Motor der regionalen Wirtschaft

Der Bau der Ybbstalbahn brachte auch bedeutsame wirtschaftliche Veränderungen für die Region mit sich. Während die Holzflößerei durch die Bahn konkurrenzunfähig wurde und schließlich gänzlich verschwand, wurde die Eisen und Stahl verarbeitende Industrie besser an den Erzberg und gleichzeitig an die Hauptabnehmer im Donauraum angeschlossen. Für große Firmen wie etwa Welser Profile oder den Böhler-Uddeholm-Konzern mit seinen Stammwerken im Ybbstal war die Bahn ein wichtiges Transportmittel. Sie wurde aber auch selbst zu einem der wichtigsten Arbeitgeber in der Region.

Seit den 1970er-Jahren gab es immer wieder Diskussionen über die Einstellung der Bergstrecke, 1988 kam es dann auch tatsächlich dazu. Seit 1990 wird diese Teilstrecke von der ÖGLB als Museumsbahn unter dem Namen „Ötscherland Express“ geführt. Aufgrund von Fahrgastschwund und Beschädigungen durch Hochwässer wurde seit den 2000er-Jahren auch die Einstellung der Talstrecke angedacht. 2010 übernahm das Land Niederösterreich die Ybbstalbahn. Während der Abschnitt von Waidhofen bis Gstadt als Citybahn Waidhofen von den Niederösterreichischen Bahnen weitergeführt wurde, wurde die restliche Strecke eingestellt. Dies zog Proteste von Gruppen nach sich, die für einen Erhalt der historischen Bahn eintraten. 2017 wurde der Ybbstalradweg zwischen Gstadt und Göstling eröffnet, der zu einem Großteil auf der ehemaligen Ybbstalbahn-Trasse verläuft. Seit Dezember 2020 verkehrt die Citybahn nur noch zwischen dem Waidhofner Hauptbahnhof und der Pestalozzistraße.

