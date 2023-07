Waidhofen/Ybbs Zauberei im Rothschildschloss

Franziska Kronsteiner verzauberte das Publikum mit Tricks und einer gehörigen Prise Humor. Foto: B. A.

E inen wahrlich zauberhaften Abend genoss das Publikum der Show der „Queen of Hearts“ am 9. Juli in Waidhofen.

„Queen of Hearts“, übersetzt also Königin der Herzen, nennt sich die Berufszauberin Franziska Kronsteiner bei ihrem Erwachsenenprogramm. Nicht nur das sommerliche Wetter, sondern auch die Kulisse konnte nicht perfekter sein, denn Kronsteiner trat im märchenhaften Schlosshof auf der Bühne des Volkstheaters auf. Als „fast“ weltberühmte, schräge Zaubershow kündigte der Moderator „Magnus von Weitweg“ Kronsteiner die Vorstellung an. Das Publikum erwartete allerdings nicht nur verblüffende Tricks mit der Queen of Hearts und dem Gastzauberer, dem „Eduard“, sondern auch eine sehr humorvolle Show. Dass sich die lange Vorbereitung auf die Show lohnen würde, wusste Kronsteiner bestimmt von Anfang an. Schließlich bewies sie eindrücklich, dass sie mit ihrer selbst gebauten Zeitmaschine in die Zukunft blicken kann.