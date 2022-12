Zeitzeugengespräch: „Kein Brot – das ist hart!“

Werbung

Ingrid Portenschlager, Zeitzeugin der 2. Generation, war kürzlich zu Gast in der Handelsakademie. Sie erzählte die Geschichte ihres Vaters Ernst Reiter, der als Bibelforscher (wie damals Zeugen Jehovas genannt wurden) nach 1.600 Tagen im Konzentrationslager Flossenbürg schwer traumatisiert nach Hause kam.

Der berührende Vortrag der 73-Jährigen holte den Holocaust und seine grausamen Auswirkungen in die Jetztzeit. „Aus Fehlern lernt man“, sagte Portenschlager, „aber hätten wir wirklich aus der Geschichte gelernt, hätten wir heute keinen Krieg in der Ukraine.“ Die 15 Jugendlichen folgten aufmerksam den Erzählungen über Portenschlagers Vater, der Einzelhaft, Folter und Hunger durchlebte, nur weil er den Dienst mit der Waffe verweigerte. Reiter überlebte alle Torturen ohne Verbitterung und Hass. Selbst den Todesmarsch am Ende des Kriegs überstand er. Die 23-köpfige Gruppe der Bibelforscher mit dem Lila Winkel, der Ernst Reiter angehörte, hielt eisern zusammen.

Dieser gelebte Zusammenhalt sowie die Botschaft, in allen Menschen das Positive zu sehen, war eine der Lehren, die Tochter Ingrid für ihr Leben zog. Auch habe ihr Vater sie gelehrt, nie verschwenderisch mit Lebensmitteln umzugehen. Als sie sich als Kinder einmal über hartes Brot beschwerten, sagte er: „Kein Brot – das ist hart.“

Nach dem Vortrag ging Ingrid Portenschlager auf die Fragen der Schülerinnen und Schüler ein und beendete ihre Geschichte mit dem Satz: „Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.“

