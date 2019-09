Zum bereits 22. Mal wird der Altar in der Zeller Pfarrkirche zum Erntedankfest am kommenden Sonntag mit den verschiedensten Pilzsorten aus der Region geschmückt werden. Zusammengetragen hat sie einmal mehr der auch als „Schwammerlpfarrer“ weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Zeller Pfarrer Reinhard Kittl. Die Dekoration übernimmt wieder Mesnerin Gertraud Schneckenleitner.

Der heurige Zeller Schwammerlaltar wird jedoch der letzte sein. Kittl verabschiedet sich nämlich nach 39 Jahren als Zeller Pfarrer mit 1. Oktober in den wohlverdienten Ruhestand. 1980 folgte er Johann Litsch nach, der dieses Amt von 1942 bis 1979 bekleidete. Sein erstes Fest, das er in Zell zelebrierte, war das Erntedankfest. Mit seinem 40. Erntedankfest möchte sich Kittl nun von der Pfarrgemeinde verabschieden.

Die Bilanz des längstdienenden Zeller Pfarrers kann sich sehen lassen: Rund 20.000 heilige Messen hat der 71-Jährige zele-briert, an die 60.000 Beichten abgenommen und 10.000 Predigten gehalten. In den 39 Jahren sei kein Tag ohne Messopfer und Beichtgelegenheit gewesen, schreibt Kittl in seinem letzten Pfarrbrief, in dem er die Pfarrgemeinde über seinen Pensionsantritt informierte. „Nach dem Beispiel von Benedikt XVI. möchte ich mich zurückziehen, um mich auf der letzten Station meines Lebens mehr dem Gebet zu widmen“, heißt es da.

„Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, um Abschied zu nehmen“, sagt Kittl. „Die physischen, aber auch die psychischen Anstrengungen sind mittlerweile einfach zu groß.“ So übersiedelt er nach 37 Jahren im Pfarrhaus nun nach Ybbsitz in ein kleines Haus in der Natur.

Bereits vor zwei Jahren habe er um seine Pension angesucht und mit dem damaligen Diözesanbischof Klaus Küng verhandelt, berichtet Kittl. Auch Kandidaten, welche die Pfarre weitergeführt hätten, habe es gegeben. Leider sei jedoch bei den Verhandlungen nichts herausgekommen und die Kandidaten seien abgelehnt worden. „Bischof Alois Schwarz ist mir nun dankenswerterweise sehr entgegengekommen.“

Wie es mit der Pfarre Zell nun aber weitergeht, ist derzeit noch offen. „Mein Wunsch wäre, dass man einen Nachfolger findet und die Pfarre selbstständig bleibt“, sagt Kittl. „Für die Gläubigen wäre sicher gut, wenn es so weitergeht wie bisher.“ Schließlich habe die traditionelle Messfeier auf der Zell Gläubige von weit her angelockt, berichtet Kittl. „Unsere Kirche ist am Sonntag immer bummvoll. Es wäre schade, wenn das versandet. Ich vertraue da aber wie immer auf die göttliche Vorsehung, die über allem steht.“

Verbindung mit Stadtpfarre möglich

„Wir arbeiten an einer Lösung“, sagt Waidhofens Stadtpfarrer, Dechant Herbert Döller. „Sinnvoll wäre es, wenn die Pfarre Zell mit einer zweiten Pfarre verbunden wird.“ Waidhofen könnte diese Aufgabe personell stemmen, ist Döller überzeugt.

Seitens der Zeller Pfarrgemeinde gibt es da aber Vorbehalte. „Diese Befürchtungen, dass sich dann sofort alles ändert, sind völlig grundlos“, versichert Döller. „Die Leute werden dort abgeholt, wo sie stehen. Letztendlich braucht eine Zusammenführung aber schon die Bereitschaft der Pfarrgemeinde.“ Eine Entscheidung diesbezüglich soll noch diese Woche fallen.