Zur „Gemeinde-RAD-Sitzung“ lud die Marktgemeinde Sonntagberg am vergangenen Montag. Die Mandatare, aber auch die Besucher waren dazu aufgerufen, mit dem Rad oder zu Fuß zum Gemeindeamt zu kommen. „Mit der Aktion wollten wir darauf hinweisen, dass es für viele kürzere Wege das Auto nicht braucht, und damit ein Zeichen in Sachen Klimaschutz setzen“, führt Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) aus.

Beschlüsse einstimmig gefällt

Bei der Sitzung selbst wurden dann alle Beschlüsse einstimmig gefällt. So segneten die Sonntagberger Mandatare einen Grundsatzbeschluss für den zweiten Bauabschnitt zur Umfeldgestaltung bei der Basilika Sonntagberg ab. 1,2 Millionen Euro sollen zwischen 2019 und 2023 in straßenbauliche Maßnahmen sowie diverse Neugestaltungen investiert werden. So sollen das WC und die Busausstiegsstelle erneuert und Infopunkte installiert werden. Die Teilnahme an einer Landesfinanzsonderaktion, über welche die Gemeinde ein zinsenloses Darlehen für das Projekt aufnehmen kann, wurde in Aussicht gestellt.

Um diese Investition auch im Budget abzubilden, wurde in Folge der erste Nachtragsvoranschlag 2019 beschlossen.

Ein weiterer Grundsatzbeschluss, der am Montag gefällt wurde, betrifft das Böhlerzentrum in Böhlerwerk. Seit Jahresanfang ist Buchbindermeister Walter Gstettenhofer dort eingemietet. Da es bereits Anfragen von weiteren Handwerksbetrieben, die sich dort ansiedeln wollen, gibt, soll nun ein Handwerkszentrum im Böhlerzentrum eingerichtet werden. Umgesetzt werden soll dieses im Rahmen eines LEADER-Projekts, die geschätzten Kosten belaufen sich auf 75.700 Euro.

Für zusätzliche Adaptierungen im Entree-Bereich sind weitere 44.000 Euro notwendig. Neue Wege beschreitet die Gemeinde bei der Oberflächenentwässerung in der Siedlung Sonntagberg. Gemeinsam mit der Amstettner Firma IKW sollen statt konventionellen Kanalsystemen sogenannte „Drain Gardens“ angelegt werden. Dabei handelt es sich um bepflanzte Flächen, die in der Lage sind, hohe Wassermengen rasch aufzunehmen. Kostenpunkt: 19.000 Euro.

„Wir werden das einmal ausprobieren“, sagt Raidl. „Wenn es sich bewährt, kann dieses System durchaus auch an anderer Stelle zum Einsatz kommen.“