Ende Mai wurde Armin Bahr einstimmig zum neuen SPÖ-Stadtparteiobmann gewählt. In der Gemeinderatssitzung am Montag rückte der 31-jährige Mittelschullehrer nun auch als Vizebürgermeister für Martin Reifecker nach.

Zuerst wurde er von 29 der 35 anwesenden Gemeinderäte (fünf Mandatare der WVP ließen sich entschuldigen) in den Stadtsenat gewählt. Danach wählten ihn 33 Mandatare zum neuen SPÖ-Vizebürgermeister.

Reifecker (45), der 2005 in den Gemeinderat gekommen war und das Vizebürgermeisteramt fast zehn Jahre lang innehatte, schied aus dem Gemeinderat aus. Bürgermeister Werner Krammer dankte ihm für sein Engagement in der Gemeindepolitik. Er habe Reifecker als politischen Menschen, dem soziale Anliegen stets wichtig waren, schätzen gelernt, sagte der Stadtchef. Anerkennende Worte hatten auch die Fraktionschefs aller Parteien für den scheidenden SPÖ-Vize über. Reifecker bedankte sich bei den Magistratsmitarbeitern und seinen Gemeinderatskollegen für die gute Zusammenarbeit. „Trotz aller politischen Differenzen war unsere Zusammenarbeit immer von Respekt geprägt“, sagte Reifecker und äußerte einen Wunsch an die Stadtpolitik. „Demokratie braucht Zeit und ich wünsche mir, dass ihr euch diese Zeit nehmt.“

Das durch das Ausscheiden Reifeckers frei werdende SPÖ-Mandat übernahm Kurt Freun-thaler. Der 57-Jährige war zwischen 2007 und 2017 bereits für die SPÖ als Gemeinderat tätig.