Zivilschutztag: Infotag zu Selbstschutz und Vorsorge im Feuerwehrhaus

Am 7. Oktober ist es wieder so weit: Der jährliche Zivilschutz-Probealarm wird in ganz Österreich zwischen 12 und 12.45 Uhr durchgeführt. Dieser Probealarm dient der Überprüfung des Sirenen-Systems und soll die Bedeutung der Zivilschutz-Signale in das Bewusstsein der Bevölkerung rufen. In Waidhofen findet an diesem Tag zudem von 9 bis 12 Uhr eine abwechslungsreiche Infoveranstaltung im Feuerwehrhaus der Stadtfeuerwehr statt.

Der Zivilschutzverband informiert über die Gefahren des Alltags und das richtige Verhalten in Notsituationen wie beispielsweise bei einem Blackout. Darüber hinaus präsentieren sich die Feuerwehr, die Polizei, das Rote Kreuz, die Bergrettung sowie die Wasserrettung und stehen für alle Anliegen und Fragen zur Verfügung. Einsatzfahrzeuge können unter die Lupe genommen werden, die Polizei gibt unter anderem Tipps zur Einbruchsprävention, die Bergrettung ist mit ihren Lawinenhunden vor Ort und die Feuerwehr informiert umfassend zu den Gefahren verschiedener Arten von Bränden.

Besucherinnen und Besucher haben im Rahmen der Veranstaltung die Möglichkeit, bei Rauchfangkehrermeister Joachim Vielmetti Feuerlöscher überprüfen zu lassen und sogar auszuprobieren, und spannend und informativ wird es beim Brandsimulator und einer Spraydosenexplosion.