Zuwachs im Wirtschaftspark Kreilhof

Mit LITE, PB Elek trotechnik und HAFO haben sich bereits drei Firmen im neuen interkommunalen Wirtschaftspark in Kreilhof angesiedelt. Heuer kommt mit ATC Engineering eine weitere hinzu. Bereits im Frühjahr 2021 hat das im oberösterreichischen Ampflwang ansässige und im Bereich der Kunststofftechnik tätige Unternehmen ein 3.323 Quadratmeter großes Grundstück zwischen den Standorten der Firmen LITE und HAFO erworben. In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 soll nun mit dem Bau des neuen Firmengebäudes begonnen werden. Die Firma ATC gibt es bereits seit dem Jahr 2005. Die ATC Engineering GmbH ging daraus 2017 als eigenes Unternehmen hervor. Am Standort in Waidhofen sollen in Erweiterung zum Stammsitz Lagermöglichkeiten, ein Technikum zur Bearbeitung von innovativen Kunststoffprojekten – im Speziellen von Spritzgussprodukten und zugehörigen Werkzeugformen – sowie eine Fertigung für Eigenprodukte entstehen. ATC-Geschäftsführer Ewald Offenberger ist Waidhofner, das Gesamtkonzept im Wirtschaftspark Kreilhof mit seinen hohen ökologischen und wirtschaftlichen Standards habe ihn angesprochen, erklärt er.

„Wir nehmen unsere ökologische Verantwortung sehr ernst – mit optimalem Einsatz von Rohstoffen, ihrer intelligenten Nutzung und schonender Verarbeitung“, sagt Offenberger, betont aber auch, dass der Schulstandort Waidhofen eine Rolle bei der Standortwahl gespielt hat. „Eine Schulstadt mit sehr hohem Ausbildungsniveau ist für unser technisch orientiertes Unternehmen sehr wichtig, um besonders gut ausgebildete Mitarbeiter in unserem Team zu integrieren“, sagt er.

Bürgermeister Werner Krammer freut sich über den Zuwachs im Wirtschaftspark. „Wieder ein Unternehmen mehr, das den Standort Waidhofen schätzt, unsere Vision in Kreilhof unterstützt und zeigen wird, dass Ökonomie und Ökologie kein Widerspruch sein müssen“, sagt Krammer. „Außerdem freut es mich, dass durch diese Betriebsansiedelung weitere Arbeitsplätze entstehen.“ ATC-Geschäftsführer Offenberger geht von bis zu 20 Arbeitsplätzen in der Endausbaustufe in einigen Jahren aus, gesetzt den Fall, dass wirtschaftlich alles perfekt laufe.

