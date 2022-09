Mandl schließt seine Trafik und sperrt wieder auf

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der sympathische Hollensteiner Hubert Mandl schließt mit 30. September seine Trafik am Oberen Stadtplatz. Sein immer freundliches Lächeln wird in absehbarer Zeit in Ybbsitz strahlen. Denn dort wurde die Trafik von der Monopolverwaltung neu an Mandl vergeben. „Das ist für alle Waidhofner Trafiken von Vorteil, wenn eine Trafik schließt und sich der Umsatz aufteilt“, ist Mandl sicher. Denn die Umsätze der Trafiken sind österreichweit rückläufig. Gleichzeitig kann sich Ybbsitz über die Wiedereröffnung einer Trafik freuen, nachdem Elmar Fenzl überraschend verstorben war.

Dabei war Mandl vor seiner Karriere als Geschäftsmann als talentierter Skifahrer auf bestem Weg zu einer Rennläuferkarriere gewesen. Ein Verkehrsunfall, bei dem Mandl einen Unterschenkel verlor, beendete die Karriere. Aber es wäre nicht Hubert, hätte er sich davon deprimieren lassen. Vielmehr startete er als Versehrtensportler eine Karriere, die er 2002 mit zweimal Olympiagold – in Slalom und Super-G – in Salt Lake City krönte.

„Danke an meine vielen Stammkunden und Freunde für die Treue!“, sagt Mandl.

