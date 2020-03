Schüler des Musikschulverbands Waidhofen-Ybbstal zeigten am 27. Februar im Kristallsaal des Rothschildschlosses ihr Können. Immerhin fahren die Ensembles bereits am kommenden Wochenende zum Wettbewerb „prima la musica“ in das Festspielhaus St. Pölten.

Musikschuldirektor Christian Blahous stellte die Gruppen vor, bevor sie die Bühne übernahmen. Mit der Trompetengruppe „a B-Trio“ (Julian Fluch, Jakob Korntheuer, Fabian Scholler), die in der Altersgruppe B antritt, hatte Hermann Maderthaner zwei Stücke einstudiert.

Gemeinsam mit seinem Bruder Matthias hat Hermann Maderthaner das Ensemble Brassquilo (Clemens Hager, Gabriel Pöchlauer, Lorenz Lugmayr, Manuel Wagner) auf den Bewerb vorbereitet. Zwei reine Flötengruppen – Tutti Flutti und Flautissimo – werden von Regina Maderthaner zum Landeswettbewerb geführt.

Die gemischten Ensembles Trio Freistil – Julia Scheuchel und Theresa Schmid (Flöte) sowie Nathalie Klauser (Klarinette) – und One to Five – Theresa Almberger, Magdalena Übellacker, Klara Wegscheider (Flöte), Helene Almberger, Anna Wegscheider (Klarinette) und Thomas Aigner (Fagott) – überzeugten ebenfalls mit Darbietungen auf hohem Niveau.

Die Klarinettenquartette Klaqua und LeoWinds lernen bei Maria Fuchsluger und Thomas Maderthaner. Den wirkungsvollen Schlusspunkt am Ende des Konzerts „Bunt gemischt“ setzt Michael Hintsteiner mit seiner Steirischen Harmonika, einem Instrument, das er bei Johannes Lagler erlernt. „Ihr seid gut vorbereitet“, lobte Christian Blahous zum Abschluss.