Zeitzeugengespräch: „Erinnern ist eine Pflicht“

Die 4. Klassen der Wirtschafts- und Musikmittelschule erhielten kürzlich die Möglichkeit, den Erinnerungen von Ingrid Portenschlager und Esther Dürnberger vom Verein „Lila Winkel“ zu lauschen. Das Zeitzeugengespräch wurde aufgrund der Corona-Situation virtuell über Zoom abgehalten.

Zum Einstieg berichteten die beiden Frauen über wichtige historische Hintergründe und Fakten rund um den Zweiten Weltkrieg. Anschließend gab Ingrid Portenschlager einen Einblick in die Lebensgeschichte ihres Vaters Ernst Reiter. Dieser verweigerte als gläubiger Mensch den Wehrdienst und wurde daraufhin in das KZ Flossenbürg deportiert. Er überlebte die Gefangenschaft und konnte so seine Geschichte weitergeben. Seine Tochter erzählte über ihre Kindheit und einen Vater, der es schaffte, trotz seiner Erlebnisse ein lebensfroher und optimistischer Mensch zu sein. Durch seine beiden Töchter, Zeitzeuginnen der 2. Generation, bleiben die Erinnerungen auch heute noch am Leben.

