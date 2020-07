NÖN: Auch Waidhofen blieb von der Corona-Pandemie nicht verschont. Es gab drei Todesfälle in Folge von Covid-19 und auch Sie selbst mussten in Quarantäne. Wie hat Waidhofen diese Krise bislang gemeistert?

Bürgermeister Werner Krammer: Rückblickend betrachtet, ging das alles sehr schnell, wie hier eine ganze Gesellschaft heruntergefahren wurde. In Waidhofen haben alle Kräfte zusammengewirkt, um diese Krise zu bewältigen. Es wurde ein Krisenstab eingerichtet, wo wir uns am Magistrat mit den Blaulichtorganisationen und den Ärzten abgestimmt haben. Die systemrelevanten Bereiche, wie das Wasserwerk, die Kläranlage oder die Gesundheitsbehörde, wurden auf Schichtbetrieb umgestellt. Als offenes Rathaus war es uns aber wichtig, weiterhin eine Drehscheibe für die Gesellschaft zu sein und nie ganz geschlossen zu haben. Wir haben gesagt, die Rathaustür muss offen bleiben. Nach dem Lockdown kam es dann nach dem Motto „vorsichtig sein, aber das Leben muss weitergehen“ rasch wieder zur Öffnung.

Wie sehen Sie angesichts wieder steigender Infektionszahlen die derzeitige Situation? Halten sich die Leute hier noch an die Empfehlungen oder ist alles schon wieder in Vergessenheit geraten?

Krammer: Ich sehe schon, dass die Leute sehr vorsichtig und diszipliniert sind. Das Virus verschwindet ja nicht von einem Tag auf den anderen. Das Abstandhalten hat sich verfestigt. In Waidhofen werden wir hier mit dem Kultursommer nun auf eine Probe gestellt. Dabei gibt es klare Regeln, an die wir uns nach Punkt und Komma halten werden, und ich bin gespannt, wie sehr die Leute bereit sind, das gesellschaftliche Leben mit diesen Regeln zu vereinbaren. Die Veranstalter sind da sehr zuversichtlich und ich bin es auch.

Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf die Finanzsituation der Stadt? Müssen Projekte nun hintangestellt werden?

Krammer: Niemand weiß, wie sich diese Krise genau finanziell auswirken wird. Wir stellen uns einmal darauf ein, dass uns gegenüber dem Voranschlag drei Millionen Euro fehlen werden. Die Gemeindemilliarde des Bundes bringt Waidhofen 1,3 Millionen Euro. Damit können wir einen Teil des Ausfalls kompensieren. An unseren Projekten im Bereich Bildung, Radverkehr und Ökologie werden wir auf jeden Fall festhalten. Wir machen uns aber natürlich Gedanken, welche Projekte man ins nächste Jahr schieben kann. Ich rechne mit 400.000 bis 500.000 Euro, die wir so im Jahr 2020 einsparen können. Wenn man berücksichtigt, dass wir beim Schuldenabbau einen Betrag von 600.000 Euro vorgesehen hatten, dann sind wir bei etwa 2,5 Millionen Euro, die wir so kompensieren können, da ist das Unterstützungspaket des Landes noch gar nicht mitgerechnet. Schulden werden wir heuer sicher nicht abbauen können, eher wird etwas dazukommen. Das macht mir aber keine allzu großen Sorgen, schließlich haben wir auch die Finanzkrise 2008/2009 bewältigt, indem wir eine Balance zwischen Sparen und Investieren gefunden haben. Das macht uns zuversichtlich, auch diese Krise zu meistern.

Es muss also kein größeres Projekt verschoben werden?

Krammer: Nein. Es wird kein Radwegprojekt deswegen verschoben. Diese haben in den nächsten Jahren absolute Priorität. Gleiches gilt für alle Projekte, die mit Wohnen und Arbeiten zu tun haben. Geplante Aufschließungen, wie etwa jene der Steinauergründe, werden durchgeführt. Auch der Glasfaserausbau geht weiter. Ebenso wird das Stadtprojekt von Ernst Beneder weiter umgesetzt. Da hängen so viele Projekte zusammen. Wenn man da eines nicht durchführt, hat das Auswirkungen auf andere. Dazu gehört etwa die Aktivierung des alten Kröllerhauses als Servicecenter Bauen & Wohnen oder der Neubau des Bauhofs samt Forstabteilung, Wasserwerk und Altstoffsammelzentrum auf der Steinauerwiese. Dadurch bekommen wir die Hammergasse frei, um dann dort das Thema Wohnen weiter zu forcieren.

Der Waidhofner Gemeinderat hat nun ein Klimamanifest beschlossen. Waren die Waidhofner Klimaproteste der Auslöser für dieses Manifest?

Krammer: Natürlich hat das einen Denkanstoß gegeben. Man muss aber auch sagen, dass Waidhofen das Klimathema immer ernst genommen hat. Ich erinnere daran, dass wir seit 25 Jahren Klimabündnisgemeinde sind und als eine der ersten Städte flächendeckend auf LED-Beleuchtung umgestellt haben. Wir haben ein Wasserkraftwerk gebaut und noch vieles mehr. Nichtsdestotrotz ist uns bewusst, dass wir als Gemeinde eine Verantwortung haben, um die Gesellschaft zu nachhaltigem Handeln zu motivieren. Ich sehe den Gemeinderat und das Rathaus als Übersetzer zwischen den Klimaprotesten und der breiten Masse. Wir müssen die bei den Klimaprotesten geforderten Maßnahmen so vermitteln, dass die Menschen sehen, dass sie einen persönlichen Vorteil davon haben. Nehmen wir die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs, die sich immer wieder in der Idee einer autofreien Innenstadt manifestiert. Dabei geht es darum, dass die Leute nicht mehr mit dem eigenen Auto fahren. Weg mit dem Auto, wie das bei den Klimaprotesten gefordert wird, ist meiner Meinung nach aber nicht mehrheitsfähig. Besser als die Innenstadt autofrei zu machen, ist es deshalb, die Leute dazu zu bringen, mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad zu fahren. Aus diesem Grund stärken wir den öffentlichen Verkehr, errichten neue, überdachte Radabstellplätze und steigern mit unserem Grünraum- und Möblierungskonzept die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Wir stellen also nicht die autofreie Innenstadt, sondern die Stärkung der Lebensqualität in den Vordergrund. Dahinter steht die Reduktion des CO2-Verbrauchs. Mit Verboten ist man aber immer schlecht beraten. Besser ist es, Anreize zu schaffen.

Aber irgendwann muss man auch Entscheidungen treffen.

Krammer: Richtig, aber die autofreie Innenstadt ist nicht das Allheilmittel. Es gibt hier ja auch Anrainer und eine berechtigte Sorge seitens des Handels und des Dienstleistungsbereichs. Unsere Innenstadt lebt von ihrem Angebot und das muss auch erreichbar sein. In der Diskussion hat man oft das Gefühl, dass man sich in eine Maßnahme verbeißt und diese dann verteidigt. Man muss manchmal aber wieder auf die abstrakte Ebene zurückkommen und sich fragen, was wollen wir erreichen.

Das ausgegebene Ziel lautet, bis 2040 klimaneutral zu werden. Das ist sehr ambitioniert.

Krammer: Ja, aber ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird. Da werden auch neue Technologien mithelfen, Stichwort Elektromobilität oder Telearbeit. Deswegen konzentrieren wir uns als Gemeinde ja auch auf den Breitbandausbau. Mit dem Teleworking, das durch den Breitbandausbau möglich ist, wird das Klima geschont.

Sie haben vor einem Jahr angekündigt, Waidhofen in fünf Jahren an alle Nachbargemeinden mit Radwegen anbinden zu wollen. Ist dieses Ziel realistisch?

Krammer: Das Ziel bleibt nach wie vor aufrecht. Da werde ich keine Abstriche machen.

Aufregung gab es zuletzt über einen aufgemalten Mehrzweckstreifen im Redtenbach. Gibt es hier schon eine Lösung für einen durchgehenden Radweg?

Krammer: Es gibt die klare Empfehlung des Verkehrssachverständigen, Mehrzweckstreifen nur dann zu machen, wenn sie die vorgegebene Mindestbreite haben, und das bringen wir auf dieser Straße nicht zusammen. Das ist seit über einem Jahr bekannt und seitdem bemühen wir uns um Alternativen. Da liegen nun zwei Varianten vor, wobei es dafür bereits eine Grobplanung gibt. Der Verkehrssachverständige hat sich dazu auch schon durchaus positiv geäußert. Nun gehen wir in die Detailplanung. Parallel dazu werden wir das mit der Radlobby besprechen. Und dann stehen die Verhandlungen mit den Grundeigentümern an. Hier konnte ich in ersten Gesprächen durchaus ein Entgegenkommen erkennen.

Kommen wir zum Thema Wohnen: Sie haben schon angesprochen, dass in der Hammergasse ein Wohnprojekt entwickelt werden soll. Gleichzeitig sind Wohnprojekte am Kinoparkplatz, beim Lokalbahnhof und am Beta-Campus angedacht. Wie schaut es da aus?

Krammer: Für all diese Standorte hat Ernst Beneder in seinem Stadtkonzept befunden, dass sie als Wohnraum bestens geeignet sind. Am konkretesten ist das Wohnprojekt am Beta-Campus. Hier wird nun an der Einreichplanung gearbeitet. Danach wird es eine Ausschreibung und schließlich den Spatenstich geben. Was die anderen Projekte betrifft, so haben wir nachgedacht, in welcher Reihenfolge wir sie in Angriff nehmen wollen und was sie für Folgen haben. Da ist der Kinoparkplatz jetzt ein bisschen nach hinten gerutscht. Beim Lokalbahnhof ist es so, dass dort, nachdem das Sicherheitszentrum nichts geworden ist, die Wohnbaugesellschaft, der das Grundstück gehört, einen reinen Wohnbau errichten wird. Dieses Projekt ist aber noch ganz am Beginn. Bei der Hammergasse müssen wir als Stadt zuerst das Servicecenter Bauen & Wohnen im Kröllerhaus schaffen und unsere Wirtschaftsbetriebe auf der Steinauerwiese unterbringen. Erst dann können wir dort mit der Entwicklung eines Wohnprojekts beginnen. Wir machen uns aber jetzt schon auf die Suche nach möglichen Partnern.