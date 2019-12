Die Verkürzung der Waidhofner Citybahn ist auf Schiene. Wie die NÖN berichtete, soll die Stadtbahn mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 nur mehr zwischen dem Hauptbahnhof und dem Vogelsang verkehren – dafür allerdings im Halbstundentakt. Die Haltestellen Kreilhof und Gstadt fallen künftig weg.

Während Bahnfreunde und Klimaaktivisten bei den letzten Waidhofner Klimaprotesten gegen die Verkürzung der Bahn protestierten, spricht man seitens der Stadt von einer Win-win-Situation hinsichtlich Mobilität und Stadtentwicklung. Durch die Verkürzung der Bahn werde eine sichere Fahrradanbindung in alle Umlandgemeinden und die Erschließung eines stark nachgefragten Betriebsgebiets ermöglicht, heißt es. „Der öffentliche Verkehr wird einfacher und übersichtlicher werden“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Die Bahn als innerstädtisches Verkehrsmittel wird aufgewertet. Sie bekommt nun den Charakter einer einzigartigen Innenstadtbahn.“

Wie aus dem Magistrat berichtet wird, war bei einer kürzlich stattgefundenen Besprechung mit NÖVOG-Geschäftsführerin Barbara Komarek auch die Neuerrichtung und Attraktivierung von Citybahn-Haltestellen Thema. Seitens der Stadt wurde ja der Wunsch an die NÖVOG herangetragen, mit der Streckenkürzung zusätzliche Stopps bei der Firma Oberklammer und in der Hammerschmiedstraße zu errichten. Die NÖVOG sagte zu, dies prüfen zu wollen.

Entscheidung über neue Stopps im Jänner

Die Signale für die beiden zusätzlichen Haltestellen seien sehr positiv, sagte der Stadtchef zuletzt. Seitens der NÖVOG gab man sich noch bedeckt. Es gebe noch keine Entscheidung, hieß es. Welche Haltestellen hinzukommen und erweitert werden, werde im Jänner fixiert, heißt es nun seitens der Stadt. Danach werde das Konzept auch der Öffentlichkeit vorgestellt.

Kössl Die Haltestellen der Citybahn Waidhofen sollen neu gestaltet werden. Architekt Ernst Beneder soll sich nun überlegen, wie die Stopps architektonisch ansprechend gestaltet werden können

In die Neugestaltung der Citybahn-Haltestellen eingebunden wurde nun Stadtplaner Ernst Beneder. „Ich bin sicher, Warten kann in einer architektonisch gelungenen Umgebung etwas Angenehmes sein“, freut sich der Architekt auf die planerische Herausforderung.

Die NÖVOG möchte mit dem Maßnahmenpaket für die Citybahn jedenfalls die Fahrgastzahlen steigern. Im heurigen Jahr benutzten 202.000 Fahrgäste die Waidhofner Stadtbahn. Auch an einer Umstellung auf eine CO -neutrale Antriebsform der Citybahntriebwägen wird bereits gearbeitet. Im Zuge eines Forschungsprojekts der Fachhochschule St. Pölten werde bereits an einem alternativen Antrieb für die nächste Fahrzeuggeneration getüftelt, sagt NÖVOG-Chefin Komarek. Verkehren werden diese Züge allerdings erst in sieben bis acht Jahren.

Die Stadt möchte sich bis zum Inkrafttreten des neuen Fahrplanes im Dezember 2020 auch die Busverbindungen in Waidhofen genau anschauen. „Wir brauchen Lösungen für einfachen, bequemen und kostengünstigen öffentlichen Verkehr und dabei auch Anbindungen für die Umlandgemeinden“, sagt der Stadtchef. „Dabei denken wir über viele innovative Ansätze nach.“