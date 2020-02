Narren zogen durch die Stadt .

Tausende Besucher ließen sich am Sonntag den Faschingsumzug der Stadt Waidhofen nicht entgehen. 30 Vereine und Gruppen sorgten für ein buntes Faschingstreiben in der Innenstadt. Mehr dazu am Mittwoch in der Print-Ausgabe der Ybbstaler NÖN.