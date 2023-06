Open-Air-Konzert im Schillerpark

Im Rahmen der Stadtveranstaltung „Garten findet Stadt“ öffneten am vergangenen Wochenende diverse Privatgärten ihre Tore. Die Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal gestaltete das Event mit und veranstaltete eine Matinee sowie ein prima-la-musica-Preisträgerkonzert im Schillerpark. Bei freiem Eintritt konnten die Besucherinnen und Besucher bei herrlichem Wetter stimmungsvolle musikalische Beiträge im sommerlichen Ambiente genießen. Zusätzlich hatte die Musikschule den Schillerpark mit Sitzbänken, Liegestühlen und Sonnenschirmen zum Wohlfühlen ausgestattet. Auch für das leibliche Wohl wurde mit kühlen Getränken und Imbissen gesorgt.

Der berühmte Jazzpianist Roland Batik bot am vergangenen Sonntag mit seiner Improvisationsklasse Jazz vom Feinsten bei der Matinee im Schillerpark. Foto: NÖN, Tata Asatiani-Aigner

Am Vormittag gab Jazzpianist Roland Batik eine Matinee, bei der er gemeinsam mit seiner Improvisationsklasse Jazz vom Feinsten auf zwei Konzertpianinos präsentierte. Julian Krammer, Maximilian Pillgrab, Michael Sattler und Mathias Daniel boten gemeinsam mit ihrem Klavierlehrer eigene Interpretationen von berühmten musikalischen Themen und beeindruckten die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrem exzellenten Können. Von Oscar Peterson und Charlie Parker über Billie Holiday bis hin zu Roland Batik kamen an diesem Vormittag die zahlreichen Gäste auf ihre Kosten.

Am Nachmittag erwartete die Zuschauerinnen und Zuschauer beim prima-la-musica-Preisträgerkonzert, an dem verschiedene Ensembles teilnahmen, ein abwechslungsreiches Programm. Das Volksmusikensemble „Geschwister Teufel“ unter der Leitung von Johannes Lagler, bestehend aus Angelina, Lukas und Manuel Teufel sowie dem Goldkandidaten Michael Hintsteiner, begeisterte ebens wie Emilia und Sophie Heim, die ihr prima-la-musica-Programm vierhändig am Klavier präsentierten.

Der Direktor des Musikschulverbands Waidhofen/Ybbstal, Christian Blahous, der berühmte Jazzpianist Roland Batik und seine Improvisationsklasse, bestehend aus Julian Krammer, Maximilian Pillgrab, Michael Sattler und Mathias Daniel (von links) bedankten sich bei den zahlreich erschienenen BesucherInnen nach dem erfolgreichen Konzert. Foto: NÖN, Tata Asatiani-Aigner

Der Direktor des Musikschulverbands Waidhofen/Ybbstal, Christian Blahous, führte bei den beiden Konzerten durch das Programm und freute sich über die gelungene Initiative.