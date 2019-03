Einen schweren Gleitschirmunfall erlitt ein 19-Jähriger Waidhofner am Donnerstag der Vorwoche in Ternberg (Bezirk Steyr-Land). Gemeinsam mit seinem Flugkollegen, einem 21-jährigen Waidhofner, startete der junge Mann mit einem sogenannten Speedschirm – einer Art Paragleiter - vom Brandkogl unterhalb des Herndleck. Beide flogen nach Norden Richtung Flugschule Ternberg. Während sich der 21-Jährige bereits im Anflug zur Flugschule befand, leitete sein 19-jähriger Kollege noch ein Flugmanöver, eine sogenannte Spirale, ein. Dabei drehte er den Schirm ein und konnte das Flugmanöver nicht mehr rechtzeitig beenden.

Der junge Mann prallte mit voller Wucht gegen den oberhalb der Flugschule befindlichen Hang und zog sich dabei schwere Verletzungen am Rücken und an der Lendenwirbelsäule zu. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte sofort die Rettung. Der 19-jährige Waidhofner wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 15 in den Med Campus III nach Linz geflogen.