RoxS Tourtagebuch: Schwebende Frau auf Schweizer Brücke gesprayt

Das Youtube-Video wird nicht angezeigt, möglicherweise liegt keine Zustimmung zum Setzen von Marketing-Cookies vor. Sie können Ihre Einstellungen hier ändern

Der Waidhofner Spraykünstler RoxS befindet sich auf Europa-Tour. Mit seinem Toyota Corolla bereist er in zwei Monaten zehn Städte in acht europäischen Ländern, um dort Wände zu bemalen. Auf NÖN.at berichtet er über seine Erlebnisse:

„Von Südtirol geht es weiter Richtung Schweiz. Gegen 22 Uhr komme ich in der Nähe der Grenze an. Ich schlage mein Lager auf und verbringe die Nacht noch in Italien. Ich möchte nicht in der Dunkelheit zum Zoll kommen, deshalb warte ich den nächsten Morgen ab. Um 6 Uhr starte ich um über die Grenze zu fahren – und zu meiner Freude klappt alles ohne Probleme. Ich bin in der Schweiz und tuckere mit meinem vollgeladenen 90 PS-starken Corolla den fast 2.400 Meter hohen Flüelapass hoch. Nicht nur dem Auto bleibt die Spucke weg, auch ich muss nach Luft schnappen, als ich das atemberaubende Bergpanorama im Sonnenaufgang erblicken darf. Ein so schöner Anblick der mir wohl ewig in Erinnerung bleiben wird.

Foto: RoxS

Über Landstraßen geht es weiter bis ins Seeland. Es ist mit neun Stunden meine längste Strecke die ich zu fahren habe – und auch die anstrengendste bisher, da die Geschwindigkeitsbeschränkung auf Landstraßen 80 km/h beträgt und das Ziel nicht näherzukommen scheint. Irgendwie komme ich dann aber doch im Kanton Bern an. Der Bielersee empfängt mich mit seinem schimmernd blauen Wasser und ich nutze die Gelegenheit und springe ins kühle Nass.

Nach ein paar Tagen Erholung packe ich mein Atelier in einen kleinen Handwagen und fahre mit dem Zug zur Wand. Ich besprühe diesmal die Seitenwand einer Brücke. Gegenüber befinden sich eine Schule und einige Wohnhausanlagen. Es ist eine schöne Gegend und ich habe eine angenehme Zeit hier. Viele Passanten kommen vorbei und zeigen an meinem neuen Werk Interesse. So etwas freut mich immer sehr und zeigt auch, das Kunst im öffentlichen Raum eine Bereicherung ist.

Foto: RoxS

Mein Mural zeigt eine in der Zeit schwebende Frau. Sie selbst ähnelt einer antiken griechischen Statue und steht somit für die Vergangenheit. Die Umsetzung ist jedoch sehr modern und die Farbgebung futuristisch – was wiederum für die Zukunft steht. Und so bildet die Frau das Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft. Mein siebenter Tournee-Aufenthalt ist somit auch Geschichte und ich blicke in die Zukunft zur Nummer acht – nach Belfort (Frankreich).“