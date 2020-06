Der Kultursommer in Waidhofen findet heuer der Epidemie zum Trotz statt. Bürgermeister Werner Krammer wartete mit der erlösenden Nachricht auf: „Wir haben Formate entwickelt, die corona-tauglich sind.“

Angesichts der düsteren Pro gnosen noch vor einem Monat kann sich das Programm mehr als sehen lassen. Opernstar Günther Groissböck wird im Alpenstadion mit einem Wagner-Programm zu hören sein. „Wahn! Wahn! Überall Wahn!“ lautet der Konzerttitel und bezieht sich auf den Wahnmonolog aus Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“.

„Die Idee, die Klangraum-Intendant Thomas Bieber geschmiedet und mit der Stadt, der Windhager Trachtenmusik und mir entwickelt hat, ist genial“, gab sich Groissböck bei der Präsentation des Sommerprogramms begeistert. „Hier trifft große Oper auf große Form und großes Publikum“, schwärmte der Sänger. Denn nach heutiger Perspektive dürften am 13. August bis zu 1.250 Besucher ins Alpenstadion, gut verteilt auf die Rasenfläche, die Groissböck und die Windhager von den Zuschauerrängen und über Videowall bespielen werden. „Das ist auch eine Chance, ein völlig neues Publikum anzusprechen“, sagt der Opernsänger.

„Es ist eine Jahrhundertgelegenheit für uns, mit einem Star wie Günther Groissböck aufzutreten“, freut sich der Windhager Kapellmeister Thomas Maderthaner, der am Wochenende die Proben schon aufgenommen hat. Das Konzert ist Auftakt für den Waidhofner Klangraum im Herbst, der das Frühjahrsprogramm um einige Monate verschoben hat. „Die Windhager haben das letzte Konzert des Klangraums mit Cellist Matthias Bartolomey im Ybbsitzer duomet-Werk gegeben und setzen nun mit Groissböck den Auftakt für die Herbstausgabe“, freut sich Intendant Thomas Bieber.

Österreichischer Film im Kinosaal unter Sternen

Auch die Cineasten brauchen auf ihr jährliches Highlight nicht zu verzichten. An vier Dienstagen im August verwandelt sich der Schlosshof wieder in einen Kinosaal unter Sternen. „Wir werden den Fokus bei der heurigen zehnten Auflage des Schlosshofkinos auf österreichische Filme legen, um die heimische Filmbranche zu unterstützen“, sagt Andreas Kössl vom Veranstalter-Verein Filmzuckerl. Einer der vier Filme wird wieder in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen gezeigt. Kulinarisch verwöhnt werden die Kinobesucher auf gewohnt hohem Niveau von Schlosswirt Andreas Plappert, der dazu rät, früh genug einen Sitzplatz zu reservieren.

Bereits im Juli lädt Musiktheater-Preisträgerin Anna Katharina Bernreitner zur „Oper rund um“ in die Waidhofner Eishalle. Sie inszeniert modernes Opernfeeling bereits zum vierten Mal in Waidhofen. Offenbachs meisterhaftes Werk „Orpheus in der Unterwelt“ steht in einer unkonventionellen Inszenierung auf dem Programm.

„Wir sind superglücklich, nach dieser nervenaufreibenden Ungewissheit endlich singen und spielen zu dürfen! Die Eishalle ist der perfekte Ort für unsere Inszenierung. Wir haben viel Platz und können die Abstände einhalten“, sagt Anna Bernreitner und betont: „Es wird wild, bunt und frei und es gibt in dieser Komödie viel zu lachen!“ Achtung! Wer mit einem Paar Rollschuhe an der Abendkasse vorbeikommt und im Finale mittanzt, bekommt eine Fünf-Euro-Ermäßigung auf den Eintrittspreis.