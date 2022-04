Grünen-Kritik an Bad-Eintritt

Werbung

Sofern das Wetter passt, startet das Waidhofner Parkbad heuer bereits am 30. April in die Badesaison. Die Bademeister Arnold Wagner und Elfriede Rechberger sind mit ihrem Team derzeit mit den üblichen Vorbereitungsarbeiten beschäftigt. So werden das Areal und die Becken gereinigt, die Liegewiese auf Vordermann gebracht und kleinere Ausbesserungs- und Renovierungsarbeiten vorgenommen.

Für den Badbesuch werden die Besucher heuer etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. „Wir hatten in den letzten drei Jahren keine Indexanpassung beim Parkbad-Eintritt“, führt Bürgermeister Werner Krammer (WVP) aus. „Jetzt müssen wir auch hier reagieren, um den Besucherinnen und Besuchern den gewohnten Standard bieten zu können.“ Beschlossen werden soll die Tariferhöhung in der nächsten Gemeinderatssitzung am 2. Mai. Bis dahin ist die Saisonkarte im Rathaus noch zum alten Preis beziehbar. Dazu kann zu den Öffnungszeiten in der Finanzabteilung der Stadt ein Gutschein erworben werden, der dann zu Saisonstart im Parkbad direkt eingelöst werden kann.

SPÖ-Chef Armin Bahr plädiert dafür, einen sicheren Fußgängerübergang vom Radabstellplatz (rechts) zum Parkbadeingang zu machen. Foto: Kössl

Kritik an der Tariferhöhung kommt von Grünen-Gemeinderat Matthias Plankenbichler. „Diese Erhöhung ist eine Frechheit“, sagt er. „Alles wird teurer und jetzt auch der Badbesuch. Im Vergleich zu den Freibädern in Ybbsitz oder Böhlerwerk ist Waidhofen beim Eintrittspreis eh schon top.“ Dass SPÖ und Liste FUFU nichts gegen die Tariferhöhung einzuwenden haben, hält der Grünen-Mandatar für unwürdig.

Auch die MFG-Stadträte Wolfgang Durst und Sonja Schwentner sehen die Erhöhung kritisch. „Vor allem die Jugend hat in den letzten Jahren gelitten und hätte sich eine Entlastung verdient“, meint Schwentner.

Es habe jetzt länger Pandemie-bedingt keine Erhöhung gegeben, nun würden die Preise angepasst, hält FUFU-Stadtrat Martin Dowalil fest. „Ich kann damit leben. Bei den Saisonkarten hat man ja eh noch die Möglichkeit, mit einer Art Early-Bird-Ticket den bisherigen Preis zu bezahlen.“ Ähnlich sieht das SPÖ-Chef Armin Bahr. „Eine Tariferhöhung macht man nie gerne“, sagt er. „Um das derzeitige Angebot aufrecht erhalten und auch in Zukunft notwendige Investitionen tätigen zu können, ist es aber leider notwendig.“ Eine Notwendigkeit sieht Bahr auch darin, beim Parkbad sichere Fahrradabstellplätze zu schaffen. „Im Sinne der Verkehrssicherheit wäre hier zumindest ein Zebrastreifen sinnvoll.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.