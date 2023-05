Dank an Landjugend Waidhofen/Ybbs für Aussichtsplatz

Im Rahmen des Projektmarathons im Herbst des vergangenen Jahres errichtete die Landjugend Waidhofen-Land mit Unterstützung der Firma Holzspezis eine Aussichtsplattform am Buchenberg. Beim Tag der Landjugend in Wieselburg wurde das „Waidhofner Platzerl“ mit Gold ausgezeichnet. Bürgermeister Werner Krammer gratulierte herzlich zu diesem Erfolg und lud die Mitglieder kürzlich zum Dank für dieses schöne Platzerl zum gemütlichen Beisammensein bei Speis und Trank in die Schwarze Kuchl ein.

„Die harte Arbeit und das Engagement haben sich gelohnt und wurden zu Recht mit dieser Auszeichnung gewürdigt. Die gelungene Aussichtsplattform am Waidhofner Hausberg zeigt, dass unsere Jugend nicht nur motiviert, sondern auch teamorientiert und zielstrebig ist“, bedankte sich Bürgermeister Krammer bei allen Beteiligten.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.