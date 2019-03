Seit einem Monat verstärkt Nadja Koger die Waidhofner Stadtregierung. Die 40-Jährige ist nach dem Rückzug von Finanzstadtrat Peter Pfannenstill in den Stadtrat nachgerückt und dort nun für die Bereiche Kultur, Bildung und Personal zuständig.

Beruflich ist die gebürtige Raifbergerin als diplomierte Krankenschwester bei der Caritas in Waidhofen tätig. Um ihr politisches Amt ausüben zu können, hat die Mutter eines zehnjährigen Buben die Abend- und Wochenenddienste, die ihr Beruf so mit sich bringt, nun reduziert. „Anders wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Koger. „Schließlich möchte ich meine Arbeit ordentlich machen. Gerade im Kulturbereich fallen viele Abendtermine an.“

Politisch hat Koger in den letzten beiden Jahren eine Blitzkarriere hingelegt. Vor ihrer Wahl in den Gemeinderat im Jänner 2017 war sie politisch in keiner Weise aktiv. „Gemeinderat Karl Streicher hat mich vor der Wahl 2017 gefragt, ob ich nicht für den Gemeinderat kandidieren möchte, da die WVP noch jemanden sucht, der den Ortsteil Raifberg vertritt“, erzählt Koger. „Ich habe mir gedacht, ich schaue mir das einmal an. Dass ich dann wirklich in den Gemeinderat komme, habe ich gar nicht geglaubt.“

Entscheidung keine Sekunde bereut

Bereut hat Koger ihre Entscheidung, in die Politik zu gehen, bislang keine Sekunde. „Ich nehme meine politische Verantwortung sehr ernst und es gefällt mir mitzugestalten.“ Als sie Bürgermeister Werner Krammer dann gefragt habe, ob sie den frei werdenden Stadtratssitz übernehmen wolle, habe sie deshalb auch relativ schnell zugesagt. „Ich bin der Meinung, man sollte alles ausprobieren“, sagt die Neo-Stadträtin.

So liegen nun die Kulturagenden der Stadt Waidhofen in Nadja Kogers Händen. Die Stadt Waidhofen sei mit ihrem Kulturangebot gut aufgestellt, meint Koger. Das reiche von den Trachtenmusikkapellen über die Volksbühne bis zur Stadtgalerie. „Ich war jetzt auf vielen Jahreshauptversammlungen von Kulturvereinen und bin als Waidhofnerin sehr stolz, wie hier das Miteinander gelebt wird und die Menschen mit vollem Herzen dabei sind“, sagt die Stadträtin.

Aufgabe der Stadt im Kulturbereich sei es, das Engagement der Vereine und Initiativen wertzuschätzen und zu fördern. Aber natürlich habe auch die Stadt als Kulturanbieter seine Berechtigung. „Ich möchte da nichts verändern“, meint Koger. „Aber natürlich muss man ein bisschen hineinspüren, was gewünscht ist und was nicht so.“

Verantwortliche für 210 Magistratsbedienstete

Herausfordernd wird für die neue Stadträtin sicherlich auch der Bildungsbereich werden. Wie die NÖN berichtete, wurde hier kürzlich ein Diskussionsprozess gestartet, um den Bildungsstandort Waidhofen weiterzuentwickeln. Mögliche Umstrukturierungen stehen im Raum. „Ich bin in diesen Prozess bereits eingebunden“, sagt Koger. „Konkret ist da aber noch nichts.“ Bei einem zweitägigen Workshop Anfang Mai, zu dem alle Waidhofner Schulen eingeladen seien, werde man sich anschauen, wohin es gehe. „Auch da muss man in die Bevölkerung hineinspüren, was gewünscht wird“, sagt Koger.

Im Personalbereich ist die 40-Jährige nun die politisch Verantwortliche für 210 Magistratsbedienstete. „In diese Materie muss ich mich noch einarbeiten“, sagt sie. „Als ersten Schritt möchte ich jetzt einmal alle Magistratsbereiche besuchen und mich persönlich bei den Mitarbeitern vorstellen.“