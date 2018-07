Rund 150 Ansichtskarten von Ende des 18. Jahrhunderts über die Vor- und Zwischenkriegszeit bis in die Gegenwart hat Ernst Ambroz der Topothek, dem Online-Archiv der Stadt Waidhofen, kürzlich zukommen lassen.

„Ich bin Mitglied im Briefmarkensammlerverein Waidhofen und habe dort die Topothekarin Gudrun Huemer kennenlernt. Wir sind ins Gespräch gekommen und so erfuhr ich vom Online-Archiv und habe sofort zugesagt, meine Ansichtskarten einscannen zu lassen und so für die Nachwelt zu erhalten“, berichtet der pensionierte Waidhofner ÖBB-Fahrdienstleiter.

„Jetzt hat faktisch die ganze Welt die Möglichkeit, sich die Ansichten Waidhofens anzusehen.“Ansichtskartensammler Ernst Ambroz

Der 62-jährige gebürtige Amstettner, der nicht nur dienstlich, sondern auch verwandtschaftlich eng mit der Stadt verbunden war, ist schließlich vor fünf Jahren nach Waidhofen gezogen. „Im vergangenen Jahr habe ich bereits meine Ansichtskartensammlung in der Pfarre Zell ausgestellt. Das ist gut angekommen und jetzt hat faktisch die ganze Welt die Möglichkeit, sich die Ansichten Waidhofens anzusehen“, erklärt Ambroz schmunzelnd.

Zunächst Philatelist mit Leib und Seele – die Leidenschaft begann schon in der Schulzeit, angeregt durch den Vater – kam Ambroz durch den Briefmarkensammlerverein auf den Geschmack, auch Ansichtskarten zu sammeln. „Ich fand es hochinteressant, welche Aussagekraft diese Karten durch die Eingangs- und Empfängerstempel sowie die Ansichten an sich eigentlich haben.

Da begann in mir die Idee zu reifen, die Orte an der Ybbs anhand von Ansichtskarten zu dokumentieren. Extrem schwer ist es, Geeignetes ab Lunz am See bis Zellerhut zu finden. Aber auch Karten mit Winteransichten aus der Region sind nicht einfach zu bekommen.“ Doch der Sammler lässt nicht locker. Auf sämtlichen Flohmärkten ist er auf der Suche nach Ansichtskarten. Auch Freunde und Bekannte versorgen ihn mittlerweile mit Karten.

Interaktiver Rundgang durch Stadt für Kinder

Überglücklich über die Schätze ist Topothekarin Gudrun Huemer. „Es ist Menschen wie Herrn Ambroz zu verdanken, dass wir neben Plänen, Videos und Fotos auch Ansichtskarten für die Nachwelt sichern können“, sagt sie. „Mich hat das auf die Idee gebracht, einen eigenen interaktiven, barrierefreien Stadtrundgang zu den schönsten Plätzen Waidhofens für Kinder, Schüler und Jugendliche im Alter von zehn bis 15 Jahren anzubieten“, berichtet Huemer. Bei diesem neuen Rundgang, der jederzeit buchbar ist, werden von den Kindern Fotos aufgenommen, und in das Online-Archiv eingepflegt.

„Wir spazieren dabei zu verschwiegenen Plätzen und alten Gemäuern. Die selbst gemachten Fotos werden via einer WhatsApp-Gruppe an mich übermittelt. Ich pflege die Fotos dann ein und die Kids können sich anschauen, wie die von ihnen abgelichtete Ansicht früher ausgesehen hat.“ Auch Ernst Ambroz zeigt sich von dieser Idee begeistert. „Das motiviert mich, noch viele weitere Ansichtskarten von Waidhofen aufzutreiben. Denn es ist wichtig, der nachfolgenden Generation die Heimatstadt näherzubringen.“