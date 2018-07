Romeo und Julia sind nur deswegen das größte Liebespaar der Weltliteratur, weil sie nie miteinander leben mussten, sondern rechtzeitig gestorben sind – so die Interpretation von Michael Niavarani. Dieser nahm sich mit „Romeo & Julia – Ohne Tod kein Happy End“ dem berühmten Shakespeare-Stück an und erzählt in fünf Akten, wie die Liebe zwischen Romeo und Julia ausgesehen haben könnte, wären sie nicht gestorben.

Regisseurin Uschi Nocchieri hat das Niavarani-Stück auf das Ensemble der Waidhofner Volksbühne maßgeschneidert. Ob die Liebe von Romeo und Julia tatsächlich nie ein Happy End finden wird, kann man ab Samstag, 7. Juli, an insgesamt 13 Aufführungsterminen im Schlosshof sehen. Die Premiere wurde nun aufgrund der schlechten Wetterprognosen von Freitag auf Samstag verschoben.

„Romeo & Julia – Ohne Tod kein Happy End“ – Aufführungstermine: Freitag, 6. Juli, Dienstag, 10. Juli, Mittwoch, 11. Juli, Freitag, 13. Juli, Samstag, 14. Juli, Dienstag, 17. Juli, Mittwoch, 18. Juli, Freitag, 20. Juli, Samstag, 21. Juli, Dienstag, 24. Juli, Mittwoch, 25. Juli, Freitag, 27. Juli, Samstag, 28. Juli, Beginn jeweils 20 Uhr

Karten: NÖN-Ticketshop, Ö-Ticket, Tourismusbüro Waidhofen, Abendkassa (ab 19 Uhr)

Reservierungen: tickets@wy-volksbuehne.at, ( 0676/3606522