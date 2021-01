Ein voller Erfolg war das Online-Konzert von Pianistin Tata Asatiani-Aigner am Freitag auf der Facebookseite der georgischen Botschaft in Österreich - wir hatten im Vorfeld berichtet:

NÖN-Mitarbeiterin Pianistin Filia Solis mit Konzert live im Internet

Die georgische Pianistin und Komponistin, die in Waidhofen lebt, hier in der Musikschule unterrichtet und für die NÖN tätig ist, brachte unter ihrem Künstlernamen Filia Solis dem Publikum Eigenkompositionen, die sie während der letzten Wochen erarbeitet hatte, zu Gehör. 6.692 Zuschauer sahen sich das Konzert bislang an.

Auch die georgische Botschafterin Ketevan Tsikhelashvili zeigte sich von dem Auftritt von Filia Solis begeistert.