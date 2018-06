Dabei zeigten sich die Jugendlichen vom Francisco Josephinum Wieselburg in Bestform und siegten in den Teambewerben der Burschen und Mädchen. Auch in den Einzelwertungen lag die Höhere Bundeslehranstalt in Wieselburg klar voran: Christian Steiner siegte bei den Burschen und Anita Schwaiger bei den Mädchen. Der Wettkampf bestand aus den Bewerben Fallkerb, Präzisionsschnitt, Stechen und Zusammenschneiden, Zielhacken und Blochrollen. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte den erfolgreichen Schulteams bei der Siegerehrung.

LR Teschl-Hofmeister: Jugend für die sichere Waldarbeit begeistern

„Mit der konsequenten Nachwuchsarbeit an den NÖ Landwirtschaftsschulen wird der Grundstein für die fachgerechte Waldbewirtschaftung in Österreich gelegt. Zudem hat sich der Wettbewerb zu einer wahren Talenteschmiede mit Modellcharakter entwickelt, wo die Schülerinnen und Schüler für die sichere Waldarbeit und für die fachgerechte Handhabung der Motorsäge begeistert werden“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Mehr als die Hälfte von Österreichs Wald ist in Händen von bäuerlichen Waldbesitzern, die mit der nachhaltigen Waldbewirtschaftung für eine intakte Natur sorgen“, so Teschl-Hofmeister.

31 Jahre Waldarbeitswettbewerbe

„Beim 31. Forstbewerb der Landwirtschaftsschulen konnten die Schülerinnen und Schüler den fachgerechten Umgang mit der Motorsäge einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Dieser Bewerb unterstreicht den hohen Stellenwert einer praxisgerechten Forstausbildung an den Agrarschulen in Niederösterreich“, erklärt Direktor Leo Klaffner (LFS Hohenlehen).



„Neben der persönlichen Schutzausrüstung sind für die fachgerechte Waldarbeit eine entsprechende Ausbildung sowie das Erlernen der notwendigen Kenntnisse von Fäll- und Schneidetechniken unabdingbar, um das Unfallrisiko zu verringern. Der Waldarbeitswettbewerb leistet dazu wertvolle Dienste“, betonte Fachlehrer Ewald Gill, der den Wettkampf federführend organisierte. „Die rege Teilnahme der Schülerinnen und Schüler zeigt das große Interesse an diesen Waldarbeitswettbewerben.

Den Jugendlichen wird mit diesem Wettbewerb ein passendes Forum geboten, um ihr Können unter Beweis zu stellen“, so Fachlehrer Gill.

Zahlreiche Sachpreise gab es von den Sponsoren AUVA, RWA Austria, SVB, Grube Forst, Stihl, Husqvarna, Lieco, Natlacen, Rukapol, Lenzing und Papierholz Austria.