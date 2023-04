Basilika Sonntagberg: Benefizessen mit ökonomischen Häppchen

Im Gasthof Lagler organisierte der Verein „Basilika Sonntagberg“ am vergangenen Donnerstag das traditionelle Benefizessen, das neben Kulinarik auch spannende wirtschaftspolitische Einsichten bot. Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung und Geschäftsführer des Wirtschaftsforschungsinstituts Economica, ging der Frage auf den Grund: „Wann ist die Krise vorbei?“. Seine Analysen boten Anlass für angeregte Diskussionen unter den rund 60 Teilnehmern.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Abt Petrus Pilsinger, die Obleute des Vereins „Basilika Sonntagberg“, wiesen auf die bisherigen Revitalisierungsschritte am Sonntagberg hin und gaben als Zielsetzung aus: „Bis zum Jahr 2025 möchten wir alle wesentlichen Maßnahmen abgeschlossen haben. Wir gehen also in das Finale unserer 2014 begonnenen Bemühungen und hoffen weiterhin auf solch große Unterstützung durch Institutionen, Betriebe und Privatpersonen.“

Über die große Unterstützung im Rahmen des Sponsorenabends freuten sich auch Pater Franz Hörmann und Sonntagbergs Bürgermeister Thomas Raidl. Im Vorfeld des Benefizessens fanden eine Kirchenführung und eine Besichtigung der Schatzkammer statt. Für das köstliche Menü beim Benefizessen war einmal mehr das Team vom Gasthof Lagler zuständig.

Der Wallfahrtsort Basilika Sonntagberg zählt zu den markantesten sakralen und kulturellen Sehenswürdigkeiten im Mostviertel.

