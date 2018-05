Rund 250 Musikfreunde begaben sich bei der siebten Auflage der „Wanderbaren Gipfelklaengen“ am Wochenende auf eine Wanderung mit musikalischen Zwischenstopps durch die Mostviertler Bergwelt. Veranstaltet wurde die Wanderung der etwas anderen Art von Mostviertel Tourismus, die musikalische Leitung hatte einmal mehr wellenklaenge-Gründerin Suzie Heger inne.

Nach dem Auftaktkonzert des Franziska Hatz Trios in der Kirche von Maria Neustift ging es am Samstag bei herrlichem Sommerwetter los Richtung Waidhofen. Ein erstes Überraschungsständchen gab es vom Franziska Hatz Trio am Freithofberg, bevor nach längerem Fußmarsch schließlich am Nachmittag in der Schatzöd in Konradsheim die Donauwellenreiter eine unwiderstehliche Mischung aus Kammermusik, Chanson, Jazz und Pop servierten.

Auf dem weiteren Weg in die Ybbstalmetropole legte man noch bei den querPfeifern einen musikalischen Halt ein, ehe am Abend im Kristallsaal Ramsch und Rosen EXPANDA zum Konzert aufspielten. Mit mystischen Klängen entführte das Quartett in die klangreichen Sphären einer entrückten Welt.

Am Sonntag führte die Wanderung der „Gipfelklaenge“ dann auf den Bauernboden in Opponitz. Für den musikalischen Genuss sorgten Alpine Aspects rund um Wolfgang Puschnig und Jon Sass mit der Amstettner Blasmusik.