Göstling und Hollenstein als Wanderdörfer zertifiziert

Das Wanderdörfer-Gütesiegel ist einzigartig. Einzigartig ist auch die Landschaft, Natur und Kultur der beiden neu zertifizierten Dörfer Göstling an der Ybbs und Hollenstein an der Ybbs. Ab sofort fällt ihnen wie allen anderen Wanderdörfern die Aufgabe zu, Natur- und Landschaftserlebnisse zu vermitteln. Sie stehen für das Abenteuer Natur, für das Zusammentreffen von Gästen und Einheimischen und für die Kontaktaufnahme mit der Landschaft. Kurz: Sie sind Anfangs- und Endpunkt eines gelungenen Wanderurlaubs.

Bis zur erfolgreichen Zertifizierung war es für beide Orte ein intensiver Weg. Alles begann im Herbst 2021 mit der ersten Begehung und Erhebung vonseiten der Österreichischen Wanderdörfer, wo Verbesserungsvorschläge und Potenziale aufgezeigt wurden. Darauf aufbauend wurde im Frühjahr 2022 ein Workshop für Wanderwegewarte abgehalten, der sich mit der Schaffung eines ganzheitlichen Wander-Erlebnisraums befasste.

„Die besten Adressen für einen Wanderurlaub“

Mit dem neu gewonnenen Wissen galt es, die Vorgaben umzusetzen und die erforderlichen Arbeiten durchzuführen, um am Ende das Ziel zu erreichen: die erfolgreiche Zertifizierung. Nun dürfen sich beide Mostviertler Orte offiziell als Wanderdörfer bezeichnen. „Es freut mich, dass wir neben Annaberg und Mitterbach nun auch Göstling an der Ybbs und Hollenstein an der Ybbs zu den zertifizierten Wanderdörfern zählen dürfen. Wandernde finden hier die besten Adressen für einen Wanderurlaub im Mostviertel“, berichtet Mostviertel Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt stolz.

Auch in Hollenstein nahm man die Zertifizierung in Empfang. Von links: Wolfgang und Heidi Zettel (Österreichische Wandergastgeber - Bauernhof Ablass), Andreas Purt (Geschäftsführer Mostviertel Tourismus), Friedrich Fahrnberger (Bürgermeister Göstling/Ybbs), Julia Stix (Projektbetreuerin Mostviertel Tourismus) und Herbert Zebenholzer (Geschäftsführer Ybbstaler Alpen). Foto: Mostviertel Tourismus

Ein Kriterium für die Zertifizierung war in beiden Wanderdörfern bereits vorab erfüllt: Neben Wandererlebnissen sind auch Wandergastgeber und -gastgeberinnen ein wichtiger Teil einer Wanderregion. Mit dem Bauernhof Ablass in Göstling und dem Gasthaus Jagersberger in Hollenstein gibt es in beiden Orten bereits seit einigen Jahren zertifizierte Wanderbetriebe.

Wer die beiden Wandergastgeber kennenlernen möchte, kann dies bei den „Mostviertler Alm-Erlebnistagen“ tun. Bei zwei Übernachtungen bei einem der zertifizierten Betriebe kann man auf gemütlichen Tageswanderungen unterschiedliche Almen und Hütten in den Mostviertler Bergen erkunden – mit einem Bschoad-Packerl als Proviant im Gepäck.

Im über Mostviertel Tourismus buchbaren Angebot ist auch eine regionale Wanderkarte inkludiert – ebenso wie imposante Ausblicke, einzigartige Landschaft und die Stille der Berge.

Weitere Infos: www.mostviertel.at/wanderdoerfer

