Opponitzer Schluchtenweg bereit für die Wandersaison

Zeitgerecht zum Start der Wandersaison waren die freiwilligen Mitglieder des Opponitzer Tourismusvereins in der Karwoche unterwegs, um den Opponitzer Schluchtenweg nach der Winterpause wieder in einen begehbaren und sicheren Zustand zu bringen. Einige kleinere Verbesserungen in der Routenführung – unter anderem die Erneuerung von morschen Holzstaffeln – sowie die Säuberung von Laub, Steinen und in den Weg ragenden Sträuchern und Ästen wurden durchgeführt, sodass die ersten wanderfreudigen Besucher, trotz des nicht sehr frühlingshaften Wetters an den Osterfeiertagen, den Schluchtenweg in perfektem Zustand vorfanden.

Der circa drei Kilometer lange Rundwanderweg hat seinen Ausgangspunkt bei der Schluchtenhütte, die Zufahrt erfolgt von der Ybbstalbundesstraße gegenüber dem Kraftwerk Opponitz. Der Schluchtenweg führt durch eine einzigartige, vom Massentourismus verschont gebliebene Gegend, in der sich die Natur in ihrer schönsten Vielfalt zeigt. Nach der aktiven Bewegung geht es zurück zum Ausgangspunkt Schluchtenhütte, wo die Wanderinnen und Wanderer mit bodenständigen Schmankerln und Getränken erwartet werden. Die mitgewanderten Kinder haben hier die Gelegenheit, zahlreiche Haustiere in natura kennenzulernen.

Opponitz besitzt derzeit über 50 km gepflegte und gut markierte Wanderwege. Deren Anlage, Beschilderung, laufende Pflege und Instandhaltung sowie die Schaffung von Rastplätzen zählen zu den grundlegenden Aufgaben des Opponitzer Tourismusvereins, die von deren Mitgliedern wahrgenommen werden.

