Wandertag für die ganze Familie in Kematen

Mitmachen – gesund bleiben – fit halten! – unter diesem Motto fand der Familienwandertag der Marktgemeinde Kematen heuer bereits zum 23. Mal statt. Trotz leichtem Regen nahmen viele Wanderfreudige am Sonntag an der 13-km-Runde teil. Vom FF-Haus Höfing ging es Richtung Hubertuskapelle, über den Schoderhof und die Labstelle am Kreuzstöcklberg, hinunter zum Schneerosenweg. Dort wartete die zweite Kontrollstelle des ASK, bevor es über Abetzdorf wieder retour ging.

FF-Kommandant Martin Reitbauer (2. von links) und Familie Silbernagl bereiteten das Mehlspeisenbuffet vor. Foto: Daniela Haselhofer

Für das perfekte Gelingen der Veranstaltung zeichnete Sport- und Freizeitreferent Gerwald Schattleitner verantwortlich. Alle Teilnehmer, die die Strecke erfolgreich zurücklegten, kamen in den Genuss eines Gratisgetränks und einer Urkunde.