Doris Francisconi begann ihre Lehrerkarriere 1976 an der Hauptschule Gröbming, danach folgte die HS Admont. Ab 1987 unterrichtete sie an der Hauptschule II in Waidhofen. Ihre Hauptfächer waren Englisch, Deutsch und Leibeserziehung, zusätzlich machte sie Ausbildungen zur Schulbibliothekarin sowie Regie und Amateurtheater. Speziell an das Fach Darstellendes Spiel erinnert sich Francisconi an viele schöne Momente oder daran, wie das Theaterspielen einigen Schülern über Probleme hinweghelfen konnte. Ein weiteres Highlight war der Aufbau der Schulbibliothek.

In der Pension ist nun das Reisen eine ihrer liebsten Beschäftigungen: Die letzte weitere Reise führte nach Australien, Neuseeland und in die Südsee. Derzeit muss sie sich allerdings auf das Erkunden der näheren Umgebung beschränken. -ur-