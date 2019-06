Wassertreten: in speziellen Tretbecken wie jenem am Buchenberg, jedem größeren Kübel und in freien Gewässern möglich. Tiefe bis max. eine Hand breit unter dem Knie. 30 bis 40 Schritte im Storchengang, das heißt, bei jedem Schritt Bein ganz aus dem Wasser ziehen. Wasser abstreifen und Beine im Trockenen warmlaufen. Regelmäßige Anwendung stärkt die Abwehrbereitschaft des Körpers, stabilisiert Herz und Kreislauf und wirkt am Abend schlaffördernd.

Kaltes Armbad: Erst den rechten, dann den linken Arm im Handwaschbecken so weit wie möglich eintauchen, unter leichter Bewegung 20 bis max. 40 Sekunden im Wasser lassen. Arme aus dem Wasser nehmen und nur abstreifen, nicht abtrocknen. Arme kräftig bewegen bis ein Wärmegefühl eintritt. Ein kaltes Armbad sollte man anwenden, wenn sich am Vormittag oder am Nachmittag ein Leistungsabfall ankündigt. Es ist erfrischend, regt an ohne aufzuregen.

Kalter Knieguss: In der Badewanne oder Duschtasse den Schlauch in die rechte Hand nehmen. Das Wasser sollte drucklos aus dem Schlauch laufen. Beginnend bei der rechten kleinen Zehe, entlang der Außenseite des Beins bis rückwärts über die Kniekehle, dreimal hin und her und an der Innenseite des Beins hinab. Das gleiche am linken Bein. Anwendung einmal wiederholen. Zum Schluss die Fußsohlen begießen. Wasser abstreifen, nur zwischen den Zehen abtrocknen. Dieser Guss wirkt blutdruckregulierend, entstauend, durchblutungsfördernd, kräftigt die Venen und ist schlaffördernd.