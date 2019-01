Am Freitag, 25. Jänner, 20 Uhr, lädt der Kulturverein Frikulum zum Konzert von We Are The City in den Bertholdsaal Weyer. Die kanadische Band hat soeben ihr drittes Album „At Night“ veröffentlicht und präsentiert dieses nun im Rahmen einer ausgedehnten Europa-Tournee. Ihre Live-Auftritte lassen die Besucher stets staunend zurück.

Am Wochenende spielte die dreiköpfige Band am ausverkauften FM4 Fest in Wien, am Freitag ist nun zum zweiten Mal der Bertholdsaal Weyer an der Reihe. Seit ihrem Auftritt beim Seewiesenfest 2015 kommen die drei Musiker aus Vancouver immer wieder gerne ins Ennstal zurück.

Cayne McKenzie, Andrew Huculiak und David Menzel arbeiten dem Teenageralter als Musiker und Filmemacher äußerst produktiv zusammen. Dem durchaus fröhlichen aber auch bewusst an manchen Stellen unfertigem Album „At Night“ wird schon bald mit „RIP“ ein weiteres folgen, und es ist zu erwarten, dass die drei Kanadier in Weyer einige noch unveröffentlichte Songs davon präsentieren werden.

Der Support-Act des Abends kommt dieses Mal aus der Gemeinde. Mit der jungen Band WoS? ist ein starkes Lebenszeichen aus der jungen Weyrer Szene zu hören.