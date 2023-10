Musikfest mit Wiener Tschuschenkapelle in Waidhofen/Ybbs

„We are the World“ – unter dem Leitbild des berühmten Michael-Jackson-Songs findet am Samstag, 14. Oktober, 19 Uhr, im Plenkersaal Waidhofen ein Musikfest statt, das vor allem den Kindern gewidmet ist. Die bekannte Wiener Tschuschenkapelle weist dabei auf eine Welt hin, die aus den Fugen geraten ist und zeichnet gemeinsam mit dem Kinderchor der Volksschule Waidhofen sowie dem Duo KORA & Handpan eine musikalische Vision einer anderen Welt, in der gegenseitiges Verständnis und Wertschätzung nicht verloren gehen, einer Welt, die mit positiven Inhalten beseelt ist.

Der Kinderchor der Volksschule Waidhofen, unter der Leitung von Claudia Schnabel, hat unterhaltsame afrikanische Musikstücke einstudiert. Foto: Spreitzer

Das Publikum erwartet ein multinationales Programm, von typischer Balkanmusik, Serenaden des Mittelmeers und Gipsy-Jazz über afrikanische Unterhaltungsmusik, dargeboten vom Kinderchor, bis hin zu den leiseren, sentimentalen Tönen des afrikanischen Kontinents, denen sich das Duo KORA & HANDPAN – Gertrude Edlmayr und Anni Hirschvogl – widmet.

Gefühlvolle afrikanische Stücke bieten Anni Hirschvogl und Gertrude Edlmayr (von links) als Duo KORA & HANDPAN. Foto: Spreitzer

Den Ehrenschutz für die Veranstaltung übernehmen Bürgermeister Werner Krammer und Vizebürgermeister Armin Bahr.

Tickets: Magistrat Waidhofen, Ö-Ticket und an der Abendkassa.