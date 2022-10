Dietmar Nahringbauer neuer Leiter der Bildungsregion Mostviertel

Der 51-jährige Euratsfelder Dietmar Nahringbauer wurde mit 1. Oktober zum Leiter der Bildungsregion Mostviertel ernannt. Diese umfasst die Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs und Waidhofen mit ihren Pflichtschulen, Gymnasien, berufsbildenden Schulen sowie Privatschulen. Ihren Sitz hat die Außenstelle der Bildungsdirektion in Waidhofen.

Er folgt damit Josef Hörndler, der nach 19 Jahren Tätigkeit an der Spitze der Schulaufsicht in der Region in den Ruhestand getreten ist. Nahringbauer begann seinen beruflichen Werdegang als Lehrer in der Sportmittelschule Waidhofen und Mittelschule (MS) Euratsfeld.

Er leitete die MS Allhartsberg und ist seit zwei Jahren als Schulqualitätsmanager (SQM) tätig. „Ich habe eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen und werde gut gewachsene Strukturen in unserer Bildungsregion weiterentwickeln und dort, wo es notwendig ist, Neuerungen einleiten“, sagt er. „Dankbar bin ich, dass wir hier ausgezeichnete Schulen, Schulleitungen und Pädagoginnen und Pädagogen haben, die für bestmögliche Rahmenbedingungen für eine chancengerechte moderne Bildung unserer Kinder und Jugend sorgen“, sagt Nahringbauer: „Bildung ist die Antwort auf die Fragen in dieser herausfordernden Zeit.“

Es ist ihm ein Anliegen, dass junge Menschen lernen, aktiv, eigenverantwortlich und selbsttätig mit Begeisterung und Kreativität Dinge anzupacken. „Junge Menschen sollen wirksam sein und nicht lethargisch zusehen. Demokratiebildung ist das wirksame Werkzeug, um Teilhabe an der Gesellschaft lebendig zu machen.“

Dafür brauche es aber Wissensvermittlung und das Erwerben von Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Gerade die Organisation der Deutschförderklassen für ukrainische Kinder habe gezeigt, wie gut und unaufgeregt Pädagogik in der Bildungsregion punktgenau umgesetzt wird.

