Zu einem Wechsel in der Schulleitung kommt es an der Fachschule für Sozialberufe in Gleiß: Direktorin Anita Schorn trat mit Schulschluss in ihren wohlverdienten Ruhestand. Ihre Nachfolge wird ab kommenden Jahr Andreas Geiger übernehmen.

Anita Schorn war seit 1990 in Gleiß als Lehrerin tätig. Im Jahr 2001 übernahm sie die Leitung der Schule, die damals noch als zweijährige Wirtschaftsfachschule geführt wurde. Die Umgestaltung zu einer dreijährigen Fachschule für Sozialberufe wurde von Schorn im Schuljahr 2011/12 mit großem Engagement mitgetragen. Auch die Weiterentwicklung der Schule in den folgenden Jahren wurde von Schorn mit großem Eifer vorangetrieben. Sie setzte sich stets für eine enge Zusammenarbeit aller Bildungseinrichtungen im Bildungszentrum Gleiß ein.

Neben der Direktorin selbst trat mit Schulschluss auch die langjährige Pädagogin Ingrid Rabensteiner ihren Ruhestand an. Rabensteiner begann im Herbst 2001, zu dem Zeitpunkt als Schorn Direktorin der Fachschule wurde, in Gleiß zu arbeiten. Auch sie prägte durch ihre Arbeit maßgeblich die Schule. Besonderes Engagement zeigte Rabensteiner, die vor allem EDV-bezogene Fächer wie Officemanagement, Rechnungswesen und Wirtschaftsgeografie unterrichtete, im IT-Bereich.

Auf Schorn folgt ab Herbst Andreas Geiger als Schulleiter nach. Geiger ist selbst bereits seit 16 Jahren als Pädagoge an der Fachschule in Gleiß tätig. „Ich freue mich bereits sehr auf die Herausforderung“, sagt er.

Im Rahmen einer kurzen Feier zum Schulschluss verabschiedete das Lehrerteam die beiden Pädagoginnen. Auch der Geschäftsführer des Bildungszen trums Martin Pfeiffer hob die Leistungen von Anita Schorn und Ingrid Rabensteiner hervor und bedankte sich für deren Engagement.