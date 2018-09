Mit Montag legten Bürgermeister Josef Hofmarcher und Vizebürgermeister Anton Pechhacker ihre Ämter nieder. Damit gingen für Hofmarcher 38 Jahre und für Pechhacker 33 Gemeinderats arbeitsjahre zu Ende. Sie räumten die Schreibtische im Amt, nicht ohne mit den engsten Mitarbeitern aus Büro und Bauhof auf die „schöne Zeit der Zusammenarbeit“ anzustoßen.

„Ja, es war eine schöne Zeit, eine erfüllte Zeit“, sagte Pechhacker, der sich nun darauf freut, sich noch intensiver in die Landwirtschaft „Auf der Grift“ einzubringen, die er bereits an seinen Sohn übergeben hat. Auch mehr Zeit für die Jagd will sich der Jagdleiter nehmen. Auch Hofmarcher ist voller Pläne. „Ich möchte mir mehr Zeit für die Familie nehmen und dafür, Kontakte zu pflegen. Außerdem gibt es im Privathaus viel tun.“

Keine Überraschungen erwartet

Auch europäische Schmiedegemeinden möchte er besuchen. Hofmarchers letzte Amtshandlung, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, war die Eröffnung der Plattform beim Haus des Lebens am Freitag, die im Rahmen von „Kunst im öffentlichen Raum“ realisiert wurde. „Damit haben wir noch schnell ein Bauwerk eröffnet, damit ihr noch lange über uns redet“, scherzte der bestens gelaunte Neo-Pensionist. Am Sonntag hatte er noch Urkunden an Schmiedekurs-Teilnehmer verliehen und am Nachmittag im Büro letzte Arbeiten abgeschlossen.

„Dann habe ich 38 Jahre im Gemeinderat Revue passieren lassen und jetzt packe ich die Tasche.“ Für die am 1. Oktober anstehende Bürgermeisterwahl erwartet man keine Überraschungen. Die mit deutlicher Mehrheit regierende ÖVP wird den geschäftsführenden Gemeinderat Gerhard Lueger als Bürgermeisterkandidaten und den Landwirt Anton Teufl als Vizebürgermeister vorschlagen. Als neue ÖVP-Mandatare werden Heidemarie Haselsteiner für den Bauernbund und Reinhard Wagner für den ÖAAB in den Gemeinderat nachrücken.