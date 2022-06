Pfarrgemeinderat Konradsheim: Leopoldine Hirtenlehner ist neue Obfrau

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Im Sonntagsgottesdienst am 29. Mai wurden der neue Pfarrgemeinderat und der neu zusammengesetzte Pfarrkirchenrat der Pfarrgemeinde Kondradsheim angelobt. Moderator Martin Talnagi bat die Mitglieder beider Gremien, ihre „Begeisterung und Fähigkeiten einzubringen, damit die Einheit der pfarrlichen Gemeinschaft und das Wohl der ganzen Pfarre gefördert wird“.

Pastoralassistentin Roswitha Bramauer sprach den ausscheidenden Pfarrgemeinderatsmitgliedern Leo Hochstrasser, Hans Grill und Resi Hirtenlehner Dank aus und überreichte zum Abschied Präsente.

Der neue und alte Obmann des Pfarrkirchenrats, Anton Lueger, dankte den ausscheidenden PKR-Mitgliedern: Gottfried Wagner war über 40 Jahre und Edeltraud Ritt 20 Jahre im Pfarrkirchenrat tätig.

Leopoldine Hirtenlehner ist die neue Obfrau des Pfarrgemeinderats. In ihren Worten an die Pfarrgemeinde griff sie das Motto der Pfarrgemeinderatswahl auf und appellierte: „Gehen wir gemeinsamen den Weg, gestärkt aus dem pfingstlichen Geist, der angstfrei macht. Wir sind mitten drinnen im Leben, in der Mitte des Glaubens und der Gemeinde ist Jesus. In der Ausrichtung auf ihn und im Gebet füreinander können wir unsere Gemeinde zusammenführen und aufbauen.“ Mit einem herzlichen Danke für das Engagement und einem Applaus der Pfarrgemeinde wurden die beiden neu angelobten Pfarrgremien auf den Weg der nächsten fünf Jahre geschickt.

