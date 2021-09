Nach 37 Jahren als Waidhofner Hausarzt tritt Allgemeinmediziner Gerhard Gattringer (66) mit Jahresende seinen wohlverdienten Ruhestand an. Seine Praxis in der Ybbsitzer Straße samt Kassenvertrag übernehmen die beiden Ärztinnen Christine Schmid (44) und Martina Reingruber (37).

Mit nur 29 Jahren hat Gerhard Gattringer gleich nach seiner Ausbildung die damals neu ausgeschriebene Kassenstelle von Friedrich Emmer übernommen. In den ersten sieben Jahren befand sich seine Arztpraxis noch in den Räumlichkeiten seines Vorgängers in der Riedmüllerstraße, ehe es in die neue Ordination in der Ybbsitzer Straße ging. Gerade in den ersten Jahren leistete Gattringer viel Aufbauarbeit, um seinen Patienten ein breites Leistungsspektrum bieten zu können. Aber auch die persönliche Aus- und Weiterbildung hatte für ihn einen hohen Stellenwert.

So absolvierte er neben seiner Tätigkeit als Hausarzt unzählige Diplome und schloss 2015 ein Masterstudium für Geriatrie an der Donau Universität Krems sowie 2018 einen Universitätslehrgang für Hypnose an der Universität Wien ab. „Ein besonderes Anliegen war mir, dass meine Patienten weiter bestens medizinisch und therapeutisch versorgt werden“, sagt Gattringer. „Darum bin ich wirklich froh, dass ich mit Jahresende die Ordination an zwei kompetente Nachfolgerinnen übergeben kann.“

Dreimonatige Übergangsphase

Mit 1. Oktober werden nun die Ordinationsschilder gewechselt und eine dreimonatige Übergangsphase beginnt. „Bis Jahresende werde ich Dr. Martina Reingruber und Dr. Christine Schmid noch mit Rat und Tat zur Seite stehen, um die Übergabe möglichst strukturiert zu gestalten“, führt Gattringer aus.

Martina Reingruber bringt als Oberärztin an der Abteilung für Innere Medizin am Landesklinikum Waidhofen viel Erfahrung mit. Sie wird ab 1. Oktober zusätzlich eine Wahlarzt-Ordination für Innere Medizin am Standort eröffnen.

Ebenso erfahren ist die langjährige Heimärztin des Pflege- und Betreuungszentrums Waidhofen, Christine Schmid, die Dr. Gattringer bislang schon oftmals vertreten hat. „Wir freuen uns auf die neue Tätigkeit und darauf, die vorbildlich geführte Ordination von Dr. Gerhard Gattringer übernehmen zu dürfen“, sagen die beiden Medizinerinnen. Der Ordinationsstandort bleibt unverändert. Auch das altbewährte Team wird übernommen und sich wie gewohnt um die Anliegen der Patienten bemühen. Die Ordinationszeiten werden etwas erweitert.