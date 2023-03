Waidhofner Seniorenbund wurde neu formiert

Die Jahreshauptversammlung der Waidhofner Ortsgruppe des NÖ Seniorenbundes ging kürzlich im Theatercafé des Schulzentrums Plenkerstraße über die Bühne. Obfrau Editha Hafner konnte dazu zahlreiche Seniorinnen und Senioren aus Waidhofen und Zell sowie Vizebürgermeister Mario Wührer, den neugewählten Teilbezirksobmann Franz Sommer und Bezirksobmann Johann Brandstetter als Ehrengäste begrüßen.

Im Anschluss berichtete die Obfrau über vergangene Veranstaltungen und abwechslungsreichen Aktivitäten des Jahres 2022. Der Kassabericht von Erika Ertl spiegelte dann den behutsamen Umgang mit den Mitgliedsbeiträgen wieder. Eine Überraschung für einige Anwesende war jedoch der von Obfrau Hafner verkündete Rücktritt des gesamten bisherigen Vorstandes, wodurch dem Bezirksobmann die Aufgabe zufiel, eine Neuwahl durchzuführen.

Sieben Jahre Leiter der Ortsgruppe Oed-Öhling

Dabei wurde Robert Ortner zum neuen Vorsitzenden gewählt. Eine Aufgabe, die ihm nicht fremd ist, leitete er doch sieben Jahre lang die Ortsgruppe des Seniorenbundes in Oed-Öhling. Seit sieben Monaten wohnt Ortner nun in Waidhofen. Ein Unbekannter ist er hier nicht. Der langjährige ehemalige Geschäftsführer der Firma Pro Ovo war zehn Jahre lang als Kommandant des Roten Kreuzes Waidhofen aktiv. In seiner Zeit wurde die Dienststelle in der Pestalozzistraße neu gebaut. Politisch engagierte er sich als ÖVP-Gemeinderat 15 Jahre in Biberbach und fünf Jahre in Oed-Öhling.

„Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt, dieses Amt zu übernehmen“, sagt Ortner. „Da man aber jemanden gesucht hat und mich gebeten hat, habe ich schließlich zugesagt.“ Mit Ortner neu im Vorstandsteam sind Rosi Gratzer, Winfried Wenninger, Eva Holubovsky, Hannelore Bruckner, Almuth Wenninger und Peter Arpa.

Am Ende der Jahreshauptversammlung gab es einen überraschenden Auftritt des Ybbsitzer Musikers Martin Ortner. Er sorgte mit bekannten Melodien und selbstgetexteten Liedern für fröhliche Stimmung. So klang ein informativer Nachmittag mit Mehlspeisen, Kaffee und einem guten Achterl auf Einladung es Vizebürgermeisters gemütlich aus.

Fortsetzen möchte der neue Obmann die gemeinsamen Ausflüge ebenso wie die Senioren-Nachmittage, die alle zwei Wochen um 14.30 im Theatercafé über die Bühne gehen. Der nächste derartige Nachmittag findet am Mittwoch, 15. März statt.

