Eine klare Entscheidung über die Obmannschaft der Ybbsitzer Volkspartei fiel am Sonntagvormittag im Rahmen des Delegiertenparteitags. An dreas Hanger, der am 20. März 1992 als Obmann der Jungen ÖVP auch die Obmannschaft der Gesamtpartei übernommen hatte, hat diese nun fast 30 Jahre geführt. „Es ist Zeit für eine Erneuerung“, sagte der scheidende Obmann. Nachdem Hanger in der Bundespartei jüngst zusätzliche Aufgaben übernommen hat, soll dieser Schritt für ihn auch Zeit für seine Arbeit im Parlament freispielen.

„Ich habe Ybbsitz als aktive und vom Vereinsleben geprägte Gemeinde kennen- und schätzen gelernt“ Michael Lehner

Mit Michael Lehner betritt für viele ein neues Gesicht die politische Bühne. In Pierbach im Mühlviertel aufgewachsen, brachte ihn der Besuch der HTL Waidhofen in die Region und er ließ sich 2004 schließlich in Ybbsitz nieder. Beschäftigt ist Lehner bei der Waidhofner Firma Knorr-Bremse. „Ich habe Ybbsitz als aktive und vom Vereinsleben geprägte Gemeinde kennen- und schätzen gelernt“, sagt er.

Als Stellvertreter stehen ihm Schuldirektor Thomas Seyrl, Vizebürgermeister Georg Stockner (Bauernbund) und Wirtschaftsbund-Obmann Andreas Aigner zur Seite. Als Finanzreferent wurde mit Stefan Pichler ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Die Wahlen – nach dem Delegiertenprinzip abgehalten – erfolgten einstimmig.

Bürgermeister Gerhard Lueger beleuchtete in seinem Referat das politische Geschehen.