Die Stadt Waidhofen reagiert auf die weiteren Einschränkungen, die die Bundesregierung heute verordnet hat und wartet mit weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus auf.

So wird es an der Kunst- und Musikschule Waidhofen vorerst auch keinen Einzelunterricht mehr geben. Der offene Betrieb im Jugendzentrum Bagger wird ab kommenden Mittwoch bis vorläufig Ende März eingestellt. Es gibt aber einen Journaldienst, über den die Jugend- und Sozialarbeiter für Fragen, diverse Anliegen und Beratungsgespräche von Mittwoch bis Freitag, zwischen 14 und 18 Uhr im Jugendzentrum oder unter 07442/511-340 bzw. jugendzentrum@waidhofen.at erreichbar sein werden.

Die Öffnungszeiten von Stadtbibliothek und Museum werden eingeschränkt. Bis auf Weiteres gilt: Montag, Samstag und Sonntag ist geschlossen. Dienstag ist geöffnet von 9 bis 13 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Die Stadtbibliothek bietet damit insbesondere für die Kinder die Möglichkeit, sich mit Lesestoff zu versorgen.

Aufrecht bleibt neben dem Waidhofner Wochenmarkt und dem Genussmarkt auch die Essen-auf-Räder-Ausspeisung.

Versucht wird am Magistrat derzeit, angemeldete standesamtliche Trauungen zu verschieben. Vorläufig finden sie weiterhin statt, jedoch aufgrund der Raumsituation im Rathaus nur im engsten Familienkreis.

Ab kommenden Montag werden die Schulen ab der neunten Schulstufe ihren Unterrichtsbetrieb einstellen. Gleiches gilt für die Schulen bis einschließlich zur achten Schulstufe ab Mittwoch. Für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich zur achten Schulstufe besteht in den Schulen – sofern sich keine häusliche Betreuung organisieren lässt – die Möglichkeit die Kinder weiter zu betreuen, es findet aber kein regulärer Schulbetrieb statt.

Kinder, die bereits ab Montag zu Hause bleiben wollen oder können, gelten als entschuldigt.

Ebenso besteht in den Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen, wied er Zwergenschaukel, weiterhin die Möglichkeit die Kinder betreuen zu lassen, sofern sich keine häusliche Betreuung organisieren lässt.

Nach den neuesten Bekanntmachungen der Bundesregierung bleiben auch einige Geschäfte ab Montag geschlossen – dies gilt aber nicht für den Lebensmittelhandel, Apotheken, Drogerien, Post, Banken und andere Geschäfte, die für die Grundversorgung notwendig sind.

Restaurants, Bars und Kaffeehäuser werden angehalten ab Montag nur mehr bis 15 Uhr zu öffnen.

„Diese Wochen werden für uns alle aber auch für die Betriebe in der Region, Österreich und ganz Europa eine herausfordernde Zeit. Die Bundesregierung hat nicht leichtfertig gehandelt und in Zusammenarbeit mit Experten einen Fahrplan festgelegt. All diese Schritte stellen die Gesundheit des Menschen in den Vordergrund“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.